樂天女孩「邊開車邊化妝」出車禍！笑笑挨轟馬路三寶 親上火線道歉了

娛樂中心／綜合報導

樂天桃猿、台啤雲豹啦啦隊女神笑笑，日前在節目中自爆曾經邊開車邊化妝，結果不慎追撞前車導致車禍。新聞曝光後，網友痛批「駕照收回去」、「三寶不要出來害人好嗎」、「傻眼，跟開車滑手機有什麼兩樣」。對此，笑笑親上火線致歉，強調會記取教訓。

笑笑身兼樂天女孩與電豹女。（圖／翻攝自笑笑IG）

笑笑回憶當時太晚起床趕著上通告，決定利用1小時車程完妝，並直接將車內後照鏡當作化妝鏡畫眼線。沒想到她未注意到前方路況已塞車，邊化妝、邊切換車道時直接撞上前車。她坦言撞擊當下腦袋一片空白，剛買3個月的新車車頭整片毀損凹陷，所幸人平安無事，前車也未受傷或追究。

笑笑回顧事發過程與慘烈後果。（圖／翻攝自民視YouTube）

笑笑回顧事發過程與慘烈後果。（圖／翻攝自民視YouTube）

此話一出引發爭議，笑笑遭一面倒批評，透過社群平台回應致歉：「這是非常危險的行為，我也會記取教訓不會有這些危險的行為，謝謝各位指教。」

