樂天女孩「鼻樑變S型」驚覺出事 小紫被重物砸傷釀後遺症

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩小紫一向以陽光甜美的形象深植人心，私下更是熱愛運動的高爾夫球好手。不過近日趁著休賽季，她做出一項「人生重要決定」，正式接受鼻子手術。向來怕痛的小紫坦言，「我真的非常怕痛，所以做這個決定鼓起非常大的勇氣。」即便如此，她仍選擇正面面對，近日也特地錄影露面安撫粉絲情緒，並強調：「請放心，開季前一定會恢復的！」

這次動手術的關鍵原因，得追溯至今年二月。小紫在拍攝 FILA 廣告時，助理側拍意外發現她的鼻樑「整個變 S 型」，進一步檢查後才確認是「鼻中隔彎曲、鼻樑嚴重變形」。原來她先前曾被重物砸傷鼻子，導致內部軟骨變形、鼻樑歪斜，加上醫師提醒鼻腔內部受傷情況相當嚴重，「時間再更長得話，後面會壓迫到影響呼吸」，也讓她下定決心，趁著年輕、修復能力較佳之際，並利用休賽季完成手術。

廣告 廣告

為了這次手術，小紫事前諮詢了多位醫師，原本也擔心術後是否能順利恢復，所幸最終遇到醫術精湛的醫生。她透露，手術過程中「割了肋骨的軟骨來修復我的鼻子」，未料術後又遇上背部長了帶狀性皰疹(俗稱皮蛇)，導致全身疼痛不適。面對接連而來的狀況，她仍心存感激，也感謝醫師讓她多住院觀察幾天，並向粉絲報平安，「目前已經恢復身體，也回到我的工作崗位上」。

談到術後照顧，小紫也分享自身的恢復心得，坦言目前仍有些微腫脹，「一開完刀，整個晚上都在冰敷，很認真的冰敷兩週，可能這樣消比較快。」此外，家人也成了她最溫暖的後盾，媽媽天天準備鱸魚湯替她補充營養，加速身體修復，讓她能更安心休養。

至於最喜愛的高爾夫球，小紫則暫時按下暫停鍵。她表示，醫師建議要到二月才能回歸球場，「因為我是取肋骨的軟骨當修復鼻子的材料，目前肋骨比較痛，現在也不太能做激烈運動。」即使如此，她仍以正向心態面對復原期，並甜笑向粉絲保證：「但放心，開季前一定會恢復！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

婁峻碩不藏了！暴雷「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝

色氣滿滿！三上悠亞穿肉色Bra淋浴「美乳全看光」 百萬網友暴動！

12/15～12/21宇宙期末考週報到！最強「5星座」好運擋不住…

