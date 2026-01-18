樂天女孩 KAHO 登台語實境節目 變身「表情管理老師」直呼緊張

▲上台語節目。

過年留台灣還是回日本？樂天女孩KAHO 親曝農曆年規劃

【記者 洪美滿／台北 報導】樂天女孩日籍成員 KAHO（高橋佳帆）近日驚喜現身台語節目，身為日本人的她，首度受邀參與全台語節目錄製，讓不少觀眾眼睛一亮。談起這次全新嘗試，KAHO 笑說：「一開始是節目邀請我出演，我自己也一直很想嘗試這樣的工作，真的很開心。」跨語言、跨文化的挑戰，對她而言不只是工作邀約，更是一段值得珍惜的經驗。

因為「台語和日本文化有著很深的連結」，KAHO 受邀登上台語啦啦隊養成實境綜藝《菜鳥仔band band band》，並以「表情管理老師」身分與學員互動，成為節目中的亮點之一。回憶錄影過程，她形容氣氛很熱鬧，節目中不斷被想成為啦啦隊的孩子們提問：「那如果是老師的話會怎麼做？」「這種時候要怎麼反應？」讓她忍不住笑說：「有點像是被整的感覺，雖然很好玩，但其實我心裡超緊張的（笑）。」

目前定居台灣的 KAHO，職棒休賽季期間也無縫銜接職排應援行程，面對連續賽季的體力考驗，她信心十足地表示：「體力方面，完全沒問題啦！」加上棒、排球賽季時程並未重疊，讓她能全心投入不同場域的應援工作。她也分享兩種運動的差異：「排球比賽和觀眾的距離比較近，賽前和賽後和粉絲互動的時間也比棒球多。」在她眼中，棒球與排球各有魅力，也誠摯邀請大家兩種賽事都別錯過。

聊到即將到來的農曆新年，KAHO 透露，目前是否返日過年仍未完全確定，但內心相當期待能親身感受台灣過年的熱鬧氣氛。談及最喜歡的過年料理，她提到日本傳統的御節料理時眼神發亮：「過年時會和家人一起吃御節料理，我真的非常喜歡。我覺得媽媽做的御節料理是世界上最好吃的，好吃到真想分給大家一起吃！」





而說到2026 年新年新希望，KAHO笑說：「目標真的有很多呢！」除了期許 YouTube 訂閱人數突破 10 萬，她也因中文能力進步不少，希望未來能多到台灣各地旅行，探索更多未曾踏足的風景。「還有一個小願望，就是努力記住每一位支持我的粉絲。今年也會注意身體、繼續加油的，大家今年也請多多指教喔！」（照片樂天桃猿提供）