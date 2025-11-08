樂天女孩2026桌曆銷售冠軍出爐！河智媛「清新可愛」猛攻粉絲
啦啦隊樂天女孩推出「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」，除了本土女孩，「三本柱」韓籍成員們更是首度推出個人桌曆。預購開賣不到十天，銷量榜目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的為穎樂與韓籍成員河智媛。
女孩們為感謝粉絲支持，特別祭出「特別福利」；穎樂準備美國行的「實戰球衣」、簽名桌曆及私藏拍立得，送給首位購買50本桌曆的鐵粉；若潼則向粉絲甜蜜喊話：「謝謝陪我一起走過2025，也一起迎向2026的溫柔與期待吧！」
今年的桌曆可說是女孩們親手打造的心血結晶，從主題、風格到攝影師挑選都親自參與，只為展現最真實又獨特的自己。不同於球場上的熱血應援，桌曆呈現出她們私底下模樣，若潼展現氣質風、河智媛走清新可愛、穎樂則以性感亮麗風吸睛，每本都散發出不同魅力。
「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」整體質感今年也全面升級，紙質採用國際展覽等級，畫質細膩、色彩飽滿。每一頁的美照都能撕下當作明信片，不論是收藏、擺飾或寄給好友都超實用。預購自10月30日開跑至11月12日（三）23點59分截止，預計12月15日起陸續出貨。這份集結青春、魅力與心意的年度限定收藏，勢必成為粉絲間的搶手話題。
