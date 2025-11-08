樂天女孩2026桌曆開賣！若潼穩居銷量冠軍 河智媛緊追其後
樂天女孩「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」一上架就掀起搶購熱潮。今年更有全新亮點，除了本土女孩，「三本柱」韓籍成員首度推出個人桌曆，讓粉絲一次珍藏女孩們的多重魅力。
預購開賣不到十天，銷量榜上目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的則是穎樂與韓籍成員河智媛。女孩們也為感謝粉絲支持，祭出「特別福利」。穎樂特別準備美國行的「實戰球衣」、簽名桌曆及私藏拍立得，送給首位購買50本桌曆的鐵粉，誠意滿滿。若潼也透過桌曆向粉絲喊話：「謝謝陪我一起走過2025，也一起迎向2026的溫柔與期待吧！」
韓籍三本柱之一的河智媛目前銷量第二。（圖／樂天桃猿提供）
今年的桌曆可說是女孩們親手打造的心血結晶，從主題、風格到攝影師挑選都親自參與，只為展現最真實又獨特的自己。不同於球場上的熱血應援照，桌曆呈現出她們私底下的模樣——若潼展現氣質風、河智媛走清新可愛、穎樂則以性感亮麗風吸睛，每一本都散發出不同魅力，有清純可愛，也有性感火辣的，等著你來收藏！
