樂天女孩5名被「Thank You」 陳伊錯愕發聲了

職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆被官方宣佈釋出；32歲的陳伊身為創始成員，中間一度離開後又歸隊，現再正式道別，她也發聲了。

陳伊坦言「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕，但我還是會在其他地方繼續跟大家見面」，同時她寫「對不起，我沒能繼續跟大家走到最後」「不支持以銷量來衡量一個人的價值，但也謝謝大家大力支持我的周邊桌曆，也感謝你們的等待及諒解，收到貨我會盡快出貨！」

「伊伊不捨 但還是要捨得的 ！」陳伊最後如此道別，也稱自己還是一樣熱愛棒球、熱愛運動；至於「樂天女孩」官方臉書則稱：「我們知道，每一次舞台的背後，都是無數次練習、修正與堅持；我們也記得，在每一場應援裡，妳們始終把最好的自己留給球迷。離隊，並不是句點，而是努力被完整看見、被好好收藏的證明。」

