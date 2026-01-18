樂天女孩KAHO秀台語當「表情老師」 親揭留台過年計畫

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩日籍成員KAHO(高橋佳帆)近日驚喜現身台語實境節目，首度挑戰全台語錄製，讓不少觀眾眼睛一亮。身為日本人的她坦言，這次跨出舒適圈的全新嘗試，既期待又緊張，「一開始是節目邀請我出演，我自己也一直很想嘗試這樣的工作，真的很開心。」

因為台語和日本文化有著很深的連結，KAHO 受邀登上台語啦啦隊養成實境綜藝《菜鳥仔band band band》，並以「表情管理老師」身分與學員互動，成為節目中的亮點之一。回憶起錄影過程，她笑說現場氣氛十分熱鬧，孩子們不斷向她提問：「那如果是老師的話會怎麼做？」「這種時候要怎麼反應？」讓她忍不住形容：「有點像是被整的感覺，雖然很好玩，但其實我心裡超緊張的(笑)。」

目前定居台灣的KAHO，在職棒休賽季期間也無縫銜接職排應援行程，面對連續賽季的體力考驗，她信心滿滿直呼：「體力方面，完全沒問題啦！」她也分享，因為棒球與排球賽季時程並未重疊，讓她能全心投入不同場域的應援工作。談到兩種運動的差異，KAHO表示：「排球比賽和觀眾的距離比較近，賽前和賽後和粉絲互動的時間也比棒球多。」在她眼中，棒球與排球各有魅力，也誠摯邀請大家兩種賽事都別錯過。

聊到即將到來的農曆新年，KAHO是否返日過年未完全確定，但內心相當期待能親身感受台灣過年的熱鬧氣氛。談及最喜歡的過年料理，她提到日本傳統的御節料理時眼神發亮：「過年時會和家人一起吃御節料理，我真的非常喜歡。我覺得媽媽做的御節料理是世界上最好吃的，好吃到真想分給大家一起吃！」

展望2026年的新年新希望，KAHO笑說：「目標真的有很多呢！」除了期許YouTube訂閱人數突破10萬，她也因中文能力進步不少，希望未來能多到台灣各地旅行，探索更多未曾踏足的風景。她也許下貼心心願：「還有一個小願望，就是努力記住每一位支持我的粉絲。今年也會注意身體、繼續加油的，大家今年也請多多指教喔！」

