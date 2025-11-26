樂天女神廉世彬疑遭性騷！經紀人緊貼碰觸 身心受創求助曝光

（體育中心／綜合報導）韓籍啦啦隊員廉世彬被爆出遭韓籍經紀人黃姓經紀人長期性騷擾，事發於她擔任Rakuten Girls（所屬樂天桃猿）成員期間，並於近日在與球團洽談2026年續約前夕曝光。知情人士透露，騷擾行為讓廉世彬身心受創，不得不求助身心科治療，事件掀起棒球界與娛樂圈關注。

根據媒體報導，黃姓經紀人被指在公開活動中多次對廉世彬「過度貼近、近距離緊貼、肢體接觸」。雖然在鏡頭前會試圖收斂，但他藉由「調整站位、協助服裝或換裝」等名義，在私下場合對她進行肢體觸碰。據爆料，這種舉動不僅被團內成員發現，也有球迷曾在活動鏡頭中注意到「異常靠近」的互動。

報導指出，廉世彬曾多次試圖婉轉表達不適、希望對方保持距離，但對方未曾因此改變。隨著時間拉長，她出現焦慮、失眠、注意力不集中等情況，今年五月曾短暫請假休養。她最終在隊友與親友勸說下，就醫身心科，初步診斷為因長期心理壓力及職場性騷擾導致精神受創。

圖／樂天女孩「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬。（樂天桃猿提供）

對於指控，黃姓經紀人回應媒體詢問時，否認所有性騷擾指控，聲稱兩人「合約到期前已和平分手」，並強調「從未有肢體接觸」。他表示，部分說法出於誤導與媒體扭曲，但拒絕再多談此事。

據悉，廉世彬在台灣的經紀人高偉凱也曾公開發文開轟，直言「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊」，雖然沒有指名道姓，不過許多人都猜測就是指廉世彬遭騷擾一事。目前，因廉世彬與樂天桃猿及中韓三方經紀公司合約尚未完全談妥，此事是否導致她明年無法續約，仍有變數。

消息曝光後，粉絲社群與PTT、Dcard等論壇也出現討論。不少球迷表示，先前就曾注意到有男子在球場或活動場合，與廉世彬之間的肢體距離「明顯偏近」，並提到她近期在直播與活動中的精神狀態「看起來比較緊繃、反應變慢」，懷疑她長期承受壓力；也有支持者留言，希望球團與經紀團隊能正視此事，避免類似問題再度發生，並盼廉世彬能在安全、健康的環境中工作。

