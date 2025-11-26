樂天女神廉世彬遭經紀人伸鹹豬手 恐慌症發作「需求助身心科」

韓籍啦啦隊女神廉世彬傳出遭韓籍經紀人騷擾，還為此求助身心科。(圖／樂天桃猿提供)

韓籍啦啦隊女神廉世彬與河智媛、禹洙漢，今年以「韓援三本柱」之姿加盟樂天桃猿，隨著球季結束，三人明年是否續約，格外引起外界關注，沒想到卻爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露廉世彬頻遭韓籍經紀人鹹豬手，像是出席活動時，男方會近距離緊貼廉世彬，有意無意的肢體碰觸，但相對會比較節制，不過私下相處，就會開始對廉世彬毛手毛腳，雖然廉世彬多次當面反映，甚至認為只要保持距離就能解決，沒想到經紀人置之不理，讓她只能強忍身心不適，把委屈往心裡吞。

廣告 廣告

廉世彬與河智媛、禹洙漢，今年以「韓援三本柱」之姿加盟樂天桃猿。(圖／陳俊吉攝)

由於狀況始終沒有改善，讓身心飽受煎熬的廉世彬，恐慌症因此發作，得到醫院求助身心科，碰巧的是廉世彬今年五月曾傳出健康亮起紅燈，需要休息近半個月的時間接受治療，雖然她當時表示罹患「耳石脫落症」，不過根據時間點推算，從當下生理與心理就受到極大折磨，如今經紀人的狼行曝光，球團與經紀公司商討此事後，決定讓廉世彬以養病為優先，待狀況好轉再復出。

據悉，廉世彬台籍經紀公司負責人高偉凱曾在社群開轟「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊」，雖然沒有指名道姓，不過明眼人都看得出來，所指的就是廉世彬遭騷擾一事。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

NBA》復仇拓荒者險全武行 雷霆9連勝

學生不愛吃 校園日產廚餘500噸

處理成本漲20倍 清運成難題