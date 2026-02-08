樂天女神悲劇了！入手iPhone 17「不到2小時」秒摔 碎裂慘況曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

琳妲入手新機，立刻自拍。（圖／翻攝自IG）

中職啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）擁有亮麗的外型以及魔鬼身材，深受粉絲的喜愛，不時會透過社群分享生活的她，昨（7日）提及自己入手iPhone 17，豈料不到兩小時就發生手機摔傷的悲劇。

琳妲透露使用過友人的iPhone 17後，已經等不到下一代推出，於是選在近日入手iPhone 17當作是自己的新年禮物，而她一拿到新機便立刻打開相機，拍了一張自拍照，同時對於手機的內鏡頭讚嘆不已。

不過令琳妲崩潰的是，她的手機螢幕已經有摔痕，原來是她下車時不小心讓手機掉落，她也形容悲劇的發生經過「開個車，下個車，直接摔」，從曝光的照片可以看到，琳妲新機左右兩邊的保護貼都出現明顯碎裂痕跡，讓琳妲直呼：「我傻眼」，顯見對此感到痛心。

琳妲不到兩小時就摔傷手機。（圖／翻攝自IG）

