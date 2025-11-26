樂天女神遭性騷／爆遭韓籍經紀人性騷忍辱 樂天：廉世彬一直陽光、努力

廉世彬是「樂天韓援三本柱」之一，結果傳出長期遭性騷擾。（翻攝網路）

本刊今（26日）報導「樂天韓援三本柱」之一的廉世彬，遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，甚至爆出對方酒後試圖闖房，廉世彬必須求助身心科。對此球團回應了。

樂天回應：「針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。」

最後，樂天表示：「未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」

除此之外，過去粉絲曾擔心明年樂天是否還能看見「三本柱」合體？如今最新消息則有一說，河智媛、廉世彬續約的可能性都極大，禹洙漢則還是未知數。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

