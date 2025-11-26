樂天女神遭性騷／邊荷律前經紀人「荒唐又離譜」否認風波 昔與中信兄弟拆夥原因曝

邊荷律、李丹妃過去在「中信兄弟」的隨行經紀人，也是爆出性騷擾廉世彬的同一名黃姓韓籍經紀人。（翻攝網路）

本刊26日報導，「樂天韓援三本柱」之一的廉世彬長期遭到黃姓韓籍經紀人性騷擾，對此黃男反擊之外，他過去跟「中信兄弟」合作也有拆夥的狀態產生。

據報，黃男之前因也曾與「中信兄弟」的邊荷律、李丹妃合作，當時他還隸屬韓國的經紀公司，擔任兩人的隨行經紀人；後來他獨自出來當老闆，也引進金娜妍、朴善珠和廉世彬。之所以黃男離開韓國經紀公司，原因有傳是「不適任」的問題，後與中信兄弟也就沒再合作。 至於本刊報導曝光後，黃男另向媒體作出反擊，認為自己被捲入不實爆料，而且「荒唐又離譜」；他強調過去與廉世彬都在討論未來規劃，然後合約本來就只到下個月初。 另外遭指搶人、越界行為，黃男也澄清全是誤導，而且自己的立場被全面扭曲，更直言：「隨便一句話就能毀掉一個人！」

