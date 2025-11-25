樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。
知情人士向本刊透露，該名韓籍黃男的性騷擾套路，比如說在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，而且就連部分球迷都有發現；只要廉世彬出席活動，或在現身球場時，黃男便會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，不過畢竟是公開場合，黃男相對會比較節制。
沒想到在私下相處時，黃男變本加厲，甚至對廉世彬毛手毛腳。對於不當的肢體碰觸，廉世彬一開始有試著反映多次，但在黃男置之不理且依然故我之下，她只能強忍身心不適。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
樂天女神遭性騷1／廉世彬隻身在台打拚卻遭鹹豬手 「身心極大折磨」委屈往肚吞
樂天女神遭性騷2／鎖定韓籍女神邊荷律也遭殃？ 超噁經紀人遭爆性騷擾慣犯
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 16 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 21 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃子佼二審結果出爐！加重改判1年6個月緩刑4年 林予晞：交給專業執行
藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像，去年一審時遭台北地院判處8個月有期徒刑。在二審宣判前夕，黃子佼大動作透過律師事務所發表聲明，表示已和所有被害者達成和解。今（25）日二審宣判結果出爐，依《個人資料保護法》加重改判1年6個月有期徒刑，但給予緩刑4年，期間須義務勞動180小時，並接受法治教育3場。鏡報 ・ 12 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
李榮浩澳洲血拼情牽楊丞琳！甜蜜互動曝光 放閃畫面甜炸粉絲
李榮浩與楊丞琳結婚6年，感情穩定依舊甜蜜。日前李榮浩在澳洲雪梨舉行演唱會，演出結束隔天就被粉絲在當地知名購物中心巧遇。李榮浩頂著鮮紅髮色十分醒目，身邊有工作人員陪同，不時被路人認出。而他身後緊跟著的，是低調打扮的妻子楊丞琳，穿著黑色皮衣搭配豹紋裙，氣質迷人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會
由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前