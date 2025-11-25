樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」

廉世彬長期遭韓籍經紀人騷擾求診身心科。（翻攝自廉世彬IG）

今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。

知情人士向本刊透露，該名韓籍黃男的性騷擾套路，比如說在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，而且就連部分球迷都有發現；只要廉世彬出席活動，或在現身球場時，黃男便會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，不過畢竟是公開場合，黃男相對會比較節制。

廣告 廣告

禹洙漢（左起）、河智媛、廉世彬組成「樂天韓援三本柱」來台發展。（翻攝自Rakuten Girls臉書）

沒想到在私下相處時，黃男變本加厲，甚至對廉世彬毛手毛腳。對於不當的肢體碰觸，廉世彬一開始有試著反映多次，但在黃男置之不理且依然故我之下，她只能強忍身心不適。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

樂天女神遭性騷1／廉世彬隻身在台打拚卻遭鹹豬手 「身心極大折磨」委屈往肚吞

樂天女神遭性騷2／鎖定韓籍女神邊荷律也遭殃？ 超噁經紀人遭爆性騷擾慣犯