樂天女神遭性騷1／廉世彬隻身在台打拚卻遭鹹豬手 「身心極大折磨」委屈往肚吞

廉世彬來台發展1年，甜美笑容被球迷封為「樂天沈佳宜」。（樂天桃猿提供）

關於廉世彬遭韓籍經紀人鹹豬手而飽受身心折磨，周遭友人向本刊形容：「廉世彬隻身來台工作，遇到這樣的事，為了工作，也只能把委屈往肚裡吞，原本還以為與該經紀人保持距離，問題就能解決。」

幾個月下來，狀況並沒有改善，類似潛規則的行徑，讓飽受煎熬的廉世彬因為長期遭受性騷擾，恐慌症終於發作，得到醫院求診身心科；巧的是，廉世彬在今年五月初便曾傳出因為健康出了問題，需要將近半個月治療與休息時間。

雖然球迷希望能早日看到廉世彬重返球場，但在球團與經紀公司的討論下，仍決定讓她先養病，等狀況好轉再讓她復出。廉世彬本人當時雖以「耳石脫落症」為由解釋，但現在以時間推算來看，可見她當時生理與心理都受極大的折磨，而且她不堪其擾的狀況也才終於讓黃男惡行爆開。

廣告 廣告

心疼廉世彬被騷擾的台灣經紀人高偉凱，日前發限動怒轟。（翻攝自高偉凱IG）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

樂天女神遭性騷2／鎖定韓籍女神邊荷律也遭殃？ 超噁經紀人遭爆性騷擾慣犯

樂天女神遭性騷3／「樂天韓援三本柱」吸睛又吸金 廉世彬當年決定來台爸媽超反對