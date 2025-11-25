樂天女神遭性騷2／鎖定韓籍女神邊荷律也遭殃？ 超噁經紀人遭爆性騷擾慣犯

邊荷律（左起）、李丹妃、金娜妍與朴善珠來台發展，爆出4人陸續遭韓籍經紀人騷擾。（翻攝自yue_0831 IG）

廉世彬遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷，原來有跡可循，對照上個月，廉世彬的台籍經紀公司負責人高偉凱曾在社群不指名開轟「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」雖然沒有指名道姓，但頗明顯的應該就是在指此事。

韓籍的朴善珠（左）、邊荷律（右）同屬中信兄弟啦啦隊。（翻攝自jjubi_jjubi_ IG）

發文其他內容包括「人都留不住」「公司被你煩到所有人都要去看醫生了」「合約到期我不會續約」「離台灣遠一點」等字眼，加上如今本刊收到的爆料，一切也都可以聯想在一起了。

遭韓籍經紀人騷擾，邊荷律（左）、李丹妃（右）低調處理。（翻攝自Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

誇張的是，據傳該名韓籍黃姓經紀人，根本是騷擾慣犯。體育圈的消息來源透露，黃男自2024年起，便在台經營韓籍啦啦隊的經紀工作，一開始是與「中信兄弟」合作，包括邊荷律、李丹妃都在他的旗下，但沒多久就傳出「讓女孩們感覺不舒服」的耳語，於是幾個月就「被解約」。

金娜妍今年初才來台加入味全龍當「小龍女」。（翻攝自naaa_.y IG）

雖被中信兄弟趕出球團，但是當時事件沒有對外傳開，讓黃男又陸續簽下金娜妍、朴善珠在台的合約，結果之後也都出現同樣騷擾問題。從此黃男的負面評論也在台灣職棒各隊傳開。業內人士指出，黃男藉著介紹工作為由，進行性騷之實，在台發展的韓籍啦啦隊員也都略有耳聞。

