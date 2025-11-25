樂天女神遭性騷3／「樂天韓援三本柱」吸睛又吸金 廉世彬當年決定來台爸媽超反對

廉世彬當初要來台發展，曾遭爸媽反對。（翻攝自廉世彬IG）

由於廉世彬在台灣的合約與樂天球團、台灣與韓國的經紀三方共有，於是才有上述她能否與樂天順利續約，關鍵是可不可以順利地解決與韓方合約到期的問題。

廉世彬形象陽光，與隊友們相處極為融洽。（樂天桃猿隊提供）

回顧23歲的廉世彬在當啦啦隊之前，最大願望就是當發片歌手，但機會始終沒有等到，2024年被台灣經紀人相中，決定來台發展；她曾接受本刊專訪透露，當時接獲邀約，爸媽一度反對，就是擔心她遇到詐騙集團，但她不放棄，足足花了2週時間說服爸媽，才如願來台，而且誘因之一就是李多慧。

河智媛（右1）、禹洙漢（右2）因經紀公司老闆遇刺身亡，傳續留樂天生變，其韓籍經紀人鄭多惠（左2）出面闢謠。（翻攝自鄭多惠IG）

當年李多慧還在韓國起亞虎啦啦隊時，廉世彬經常看到她在球場上的魅力，後又看到李多慧來台發展成績亮眼，更堅決廉世彬想來台試試看自己的實力。來台至今不到一年的時間，廉世彬以甜美外型深受粉絲喜愛，為了打拚一番成績，今年4月剛來台的她，甚至犧牲自己休假的時間，創下連續8場沒有休息的紀錄，就是因為好友禹洙漢生病，她二話不說頂替上陣完成應援的任務。

廉世彬經紀人高偉凱社群發文，宣布承接樂天韓援三本柱在台業務。（翻攝自高偉凱Threads）

回顧廉世彬來台與河智媛、禹朱漢組成「樂天韓援三本柱」，今年3月官宣正式加入球團，甜美的外型立刻吸引廠商注意，3月8日記者會結束後，就已有工作找上門，創下韓籍啦啦隊來台僅一週就接到工作的紀錄。7月中旬，「樂天三本柱」廉世彬、河智媛、禹朱漢3人化身老闆娘，在大巨蛋開韓式料理快閃店活動，總營業額更破200萬元，成為樂天桃猿啦啦隊最吸金的成員代表。

河智媛經紀公司老闆也曾被爆出熊抱女員工性騷事件。（翻攝自鏡新聞）

