樂天女神遭性騷4／樂天三本柱再續前緣有難度？ 牽涉複雜的「燙手山芋」

樂天韓援三本柱禹洙漢（左起）、河智媛、廉世彬，來台才1年卻是最受歡迎的樂天女孩。（翻攝自Rakuten Girls臉書）

本刊之前報導，河智媛、禹洙漢在台所屬的「無限夢想」公司總經理遇刺身亡，傳出公司內部陷入混亂，財務出現問題，一時之間若是沒人接手洽談續約問題，明年是否還能看見「三本柱」合體？當時傳出圈內另傳雖然有「中間人」試圖協助處理，不過牽涉複雜被形容是「燙手山芋」，目前進度也都還是不明。如今最新消息則有一說，河智媛、廉世彬與樂天續約的可能性都極大。

韓籍啦啦隊員來台工作要能找對門路，顯得非常重要，否則像「樂天韓援三本柱」那樣如今各有難處，發展之路充滿了不確定性；無獨有偶，之間有篇報導是中信兄弟「 Passion Sisters」的經紀人乖姐分享，朴善珠曾向她坦白起初有位經常合作拍片的女網紅，後來竟然常常找自己出席派對等「其他社交場合」；因為完全聽不懂中文，也不認識大家，察覺異狀後才決定疏遠對方。

李多慧成功來台發展後，吸引不少韓籍啦啦隊想來台淘金。（翻攝自Rakuten Girls臉書）

韓籍啦啦隊來台淘金，朴旻曙（左起）、安芝儇、禹洙漢及河智媛日前受邀參加電商活動。（PChome提供）

只是在黃男真面目露出，事後女孩們因為怕影響到後續發展，只能盡量透過低調的方式快快解約，直到最後廉世彬因為情節重大，才讓整起事件紙包不住火。接下來就等廉世彬與該名韓籍黃姓經紀人順利結束合約，才能讓她與樂天桃猿明年球季繼續合作愉快。加上之前本刊也曾報導，關於合約問題，樂天韓援三本柱除了廉世彬之外的河智媛、禹洙漢也有類似難處，不過近日陸續在談續約，後續有好消息也將會逐漸明朗。

