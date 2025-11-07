樂天女神「大尺度照被傳」！壯壯自曝戀愛地雷 男友看完當場炸裂

（娛樂中心／綜合報導）樂天桃猿啦啦隊長壯壯（沈立心）近日上節目《女王大人》分享感情經歷，坦言曾與一名商務人士低調交往，起初對方並不知道她的真實職業與過往作品，直到看到她的寫真照後態度丕變，甚至要求她「所有照片都要過審」，讓壯壯直呼無法接受。

圖／樂天桃猿啦啦隊長壯壯。（翻攝 instagram／ula_shen_）

壯壯回憶，兩人相識初期並未互加社群好友，只是常見面、出遊培養感情。交往後男方坦言欣賞她的個性與穿搭風格，讓壯壯感覺對方開明、包容。她也主動詢問對方：「如果女生穿得比較火辣一點，你會介意嗎？像是穿比基尼在沙灘奔跑的照片可以嗎？」男友當時回應「應該可以接受」，但若是凸顯身材曲線或帶有裸露意味的照片，就會感到不適。

圖／壯壯上節目《女王大人》分享感情經歷。（翻攝 Youtube／緯來綜合台）

未料交往一段時間後，男友的朋友們陸續在社群上加她為好友，甚至拿著她的寫真照開玩笑稱「你女朋友很辣」，男友因此情緒失控，當晚與她爆發爭執，要求她將社群上所有裸露或性感照片隱藏。

圖／壯壯經常在IG上分享美照。（翻攝 instagram／ula_shen_）

壯壯表示，從那之後每次她想發新照片前，男友都 insist 要「過審」，連健康、日常的照片也被刪減，讓她感覺被限制自由。她坦言最無法接受的是：「我原本以為他能包容我的工作，但當他受到別人影響而改變想法，我就覺得很受傷。」

壯壯強調，雖然理解對方在意的心情，但希望伴侶之間能建立信任，而非以外界眼光決定兩人的相處方式。

