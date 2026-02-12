樂天就是家！「樂天三本柱」全員續約 河智媛、禹洙漢感性告白
樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」11日於官方社群正式宣布「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬全數完成續約，突如其來的好消息讓粉絲驚喜不已，也一舉破除先前外界盛傳「只剩一本柱」的揣測與謠言。河智媛也興奮表示：「真的很期待能在球場再見到大家，希望賽季快點開始！」
在樂天女孩「官宣」影片中，樂天吉祥物猿氣特地飛往韓國，「捕捉」三位女孩的日常身影。河智媛笑說，「看到猿氣出現在韓國真的很新鮮。好久不見，在韓國見面覺得更加親切！」更忍不住誇讚猿氣：「在聖水那一帶幾乎所有人都會多看幾眼、想拍照，看到大家那麼關注他，我自己也覺得很驕傲、肩膀都不自覺挺起來了呢！」禹洙漢則溫暖喊話：「猿氣，謝謝你特地來到寒冷的韓國，也真的非常感謝。」貼心的廉世彬則準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」讓猿氣嚐鮮。
▲ 「樂天三本柱」續約成功破除謠言，河智媛、禹洙漢心聲曝光。（圖：樂天桃猿）
談到續約心情，河智媛坦言，「因為在台灣第一支負責的球隊是樂天，所以特別有感情，也一直很希望能夠留下來。新賽季我會全力應援，希望樂天能夠再次拿下勝利！」語氣真摯且堅定。禹洙漢也分享，「其實在冬季期間，我幾乎沒有在台灣活動，即便如此，仍然有粉絲透過私訊或 YouTube 留言沒有忘記我、持續關心我，真的非常感謝。」她直言，「對我來說，樂天是一支充滿感情的隊伍。當遇到困難時，總是第一時間提醒與幫助我的樂天女孩成員們，讓我特別想念。」
面對粉絲長久以來的守候，河智媛回應，「當粉絲們說希望我不要被忘記、希望能一直一起走下去時，我真的非常感謝。大家也要注意健康，到時候一起用最好的狀態應援吧！」禹洙漢則提到去年開季時的低潮，「球季剛開始時，身體狀況其實不太好，讓我對自己感到非常失望。」不過她也展現決心，「今年我給自己的最大目標，希望能夠保持健康、不再生病，為粉絲展現更好的樣子！如果還能一起拿下冠軍……那就更好了！」
有「勝利女神」之稱的廉世彬，回憶去年奪冠時刻，直呼那是最幸福的收尾。她表示，整個賽季一路應援下來，對樂天、女孩們以及球迷都產生深厚感情，「這一季我也會跟大家一起拼命應援，希望可以再一次一起拿下冠軍，請大家多多支持、好好期待喔！」最後更深情告白粉絲們：「謝謝大家一直以來喜歡2025年的廉世彬，還有還沒陷入我魅力的球迷們，2026年的阿彬也請多多照顧！今年我們也一起留下很多很多難忘的回憶吧，我愛你們。」
