樂天市場雙12禮物季4大主題清單一次看 聖誕送禮最高享29%回饋

【陳揚盛／綜合報導】聖誕節將至，街頭瀰漫濃厚的節日氛圍，民眾也紛紛投入交換禮物的選購。根據樂天市場觀察，2025年消費者挑選聖誕禮物時，不僅偏好能帶來「療癒感」與「儀式感」的紓壓小物，更重視禮物的「話題性」與「驚喜感」。具話題性、能成為社群亮點的「拍照系」禮物特別受到青睞，而IP 周邊商品熱度持續攀升，其中，充滿拆箱樂趣的「盲盒」最受歡迎，強調儀式氛圍的倒數月曆同樣帶來驚喜，開盒瞬間的期待感讓送禮與收禮都增添更多趣味。

廣告 廣告

為了讓消費者挑選到別出心裁的聖誕禮物，樂天市場精選四大主題：「拍照爆款」、「人氣IP」、「驚喜倒數」及「療癒保暖」，並推出「雙12禮物季」活動，即日起至12/19，天天發放千萬優惠券，結帳時領取會員專屬購物禮，最高再省1000元。透過樂天市場APP下單，天天賺4%點數回饋，精選熱門品牌再享10%點數回饋無上限，12月日本祭送禮更祭出高達29%的購物回饋！搭配指定信用卡再享最高10%回饋。12/12前7-11門市取貨前2000名還能免費兌換「大杯熱梔子花青茶」，多重優惠疊加，輕鬆完成年末聖誕送禮採購。

從創意KUSO到趣味紓壓小物，外型吸睛亮眼、話題感十足的選品最能抓住目光，也是社群拍照打卡的熱門禮物。讓人會心一笑的聖誕裝扮肌肉猛男The Perfect Man 猛男巧克力，將巧克力放入熱牛奶後，隨著身形融化，棉花糖慢慢浮現，呈現視覺衝擊的可愛場景，兼具趣味與美味。日本HERE by DETAIL 融化造型黏土是最療癒的耍廢系小物！隨意揉捏貓咪、狗狗、雪人造型，靜置後會慢慢「融化」，彷彿慵懶放鬆的瞬間，可無限次重複揉捏、再融化，每次都能變換不同姿態，趣味與紓壓效果十足。

樂天市場雙12禮物季開跑，聖誕送禮最高享29%回饋。業者提供

經典IP 角色的魅力歷久不衰，大人小孩都難以抗拒，不同造型的盲盒公仔、即可拍相機無論是揭開盲盒或洗出照片，收藏與送禮都充滿驚喜與期待。日本 RE-MENT SNOOPY's Christmas Night公仔以史努比與好朋友們的聖誕夜為主題，每盒皆為隨機款式，共8款暖心的聖誕場景，可以單獨展示或組合成完整的聖誕小屋。蠟筆小新即可拍相機內建彩色底片的一次性相機，拆開即能使用，可愛造型輕巧便攜，跟著蠟筆小新一起收藏聖誕歡聚的每個瞬間，洗出照片後的驚喜更添趣味。

The Perfect Man 猛男巧克力。業者提供

充滿驚喜的倒數月曆，從可口甜點到浪漫香氛，每次開啟一格，為聖誕增添歡樂與期待。來自日本巧克力專門店Mary's，Marys巧克力聖誕倒數月曆聖誕氛圍插畫搭配特製的造型巧克力，每天品嚐甜蜜的好滋味，送禮自用兩相宜。Francfranc 2025倒數月曆 7日限定 mini禮盒集結熱門香氛保養小物，輕鬆倒數迎接佳節。

蠟筆小新即可拍相機原價1090元，特價918元。業者提供

寒冷的冬季，一份療癒的禮物不僅帶來溫暖，也能撫慰心靈，傳遞最溫柔的冬日祝福。日本CCP「暖暖娃娃」推出超人氣角色吉伊卡哇， 觸感Q彈柔軟，抱起來舒適保暖，連接USB即可使用，60分鐘自動斷電設計安全又貼心。日本 Kishima 貓咪暖暖吊飾可微波加熱、重複使用，取出內袋加熱30秒即可持續溫暖，柔軟毛絨的貓咪造型不僅療癒，外層還能當作小物收納包，兼具可愛與實用。

日本Marys巧克力聖誕倒數月曆原價1380元，特價961元。業者提供

吉伊卡哇USB暖暖娃娃原價3299元，特價2699元。業者提供

日本Kishima 貓咪暖暖吊飾原價930元，特價449元。業者提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

八點檔男星3度病危！不敢告訴老母 淚訴：我已經沒救

獨家｜黑心診所「逆時針」來源揭曉！通通是體驗包 原廠可若夫這麼說

獨家｜「天王御用伴奏」孔鏘怪病纏身 67歲生日心願：想活久一點

