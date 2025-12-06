樂天廉世彬爆遭經紀人騷擾 韓經紀公司：不續約

樂天啦啦隊韓援女神廉世彬，遭到韓國經紀公司解約。（圖／翻攝自廉世彬IG）





樂天啦啦隊韓援女神廉世彬，先前爆出長期遭韓籍經紀人性騷擾，導致身心受創，對方卻強硬否認，韓國經紀公司經過協調後發聲明，尊重當事人意願，從12月5日起終止與廉世彬的合約。

在球迷前熱情跳舞，甜美笑容融化全場，她是樂天韓援三本柱之一的女神廉世彬，擁有大批粉絲，先前遭爆長期被韓籍經紀人騷擾，以喝酒為由，衝進廉世彬的房間，但對方否認，痛批指控荒唐又離譜，長期的壓力，讓廉世彬壓力大到，需要求助身心科。

韓國經紀公司發出最新聲明，經過長時間商議，決定尊重當事人意願，從12月5日起終止與廉世彬的合約，而廉世彬的台灣經紀人，也發聲力挺，只要你的言行超出了別人能承受的範圍，讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害，不少粉絲持正面態度，祝福廉世彬未來發展更順利。



