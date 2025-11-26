樂天廉世彬爆長期被性騷 台灣經紀人證實「壓力大看身心科」

生活中心／綜合報導

樂天女孩韓援三本柱之一的廉世彬，被爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的性騷擾，包括毛手毛腳、喝醉硬闖房間等脫序行為，她的台灣經紀人高偉凱發文痛批，要求對方離台灣遠一點，也證實廉世彬近期心理壓力大到要求助身心科。樂天球團則回應，未來會持續與台灣台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷。

白皙皮膚，姣好身材，穿著樂天桃猿球衣，在舞台上大跳應援曲，讓粉絲們看得目不轉睛。樂天女孩廉世彬（3.7）：「大家好，我是廉世彬，見到你們很高興。」樂天韓援三本柱之一的廉世彬，今年三月風光來台，現在卻被爆出，長期遭到韓籍黃姓經紀人性騷擾，包括在工作時毛手毛腳，出席活動近距離緊貼，甚至喝醉後硬闖房間，廉世彬曾多次反應，但對方置之不理，嚴重到必須要求簽下切結書，警告對方不能再犯！

樂天女孩廉世彬。（圖／民視新聞）廉世彬台灣經紀人高偉凱：「這位(韓籍)經紀人，其實他就是黏世彬黏比較緊這樣啦，我們有問她(廉世彬)說，她現在狀況是怎麼，為什麼要去看醫生這樣子，然後她的回覆是，因為她的壓力有點大。」台灣經紀人證實，廉世彬心理壓力大到必須到身心科就醫，還曾發文警告對方離台灣遠一點。更傳出黃姓經紀人是性騷慣犯，之前曾與中信兄弟的邊荷律、李丹妃合作，擔任兩人的隨行經紀人，後來他獨自出來當老闆，引進廉世彬、金娜妍、朴善珠等韓援啦啦隊。但他向平面記者反駁性騷一事，僅強調跟廉世彬的合約只到12月初為止。

樂天女孩廉世彬。（圖／民視新聞）樂天女孩琳妲vs.林穎樂：「（有認識那個經紀人嗎，有聽過他的事？）不認識不認識，完全沒看過，我英文超爛的，然後她又是韓國人，所以就是只會點頭，安妞哈塞唷這樣子，打個招呼這樣。」其他女孩不願多談，似乎被下了封口令。樂天球團則回應，未來會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷。適逢洽談明年球季續約之際，爆出性騷風波，三本柱未來能否再合體也增添變數。

