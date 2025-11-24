樂天摳門養二軍／領隊牧野幸輝火速下台！二軍環境、伙食爭議 暫代執行長出手了

樂天桃猿遭二軍球員投訴，宿舍內部相當破舊。（投訴人提供）

中職樂天桃猿奪下今年台灣大賽總冠軍，本刊先前接獲二軍球員投訴，並在11月初報導數篇「樂天摳門養二軍」新聞。樂天桃猿今（24）日召開記者會，宣布由日本東北樂天金鷲社長森井誠之將暫代執行長，他特別針對此事回應，並強調已著手處理，二軍訓練基地會搬到桃園球場附近，二軍宿舍將搬遷，還會提供跟一軍一樣的餐食環境。

本刊11月初時報導〈新聞傳真／一軍風光奪冠卻現財務隱憂 爆樂天桃猿二軍環境惡劣〉，內容提及樂天二軍大砍伙食經費，硬把二軍基地從嘉義遷到桃園，並讓球員們住在工業區內的破舊宿舍，待遇猶如次等公民。

森井誠之暫代執行長 改善二軍環境、伙食

樂天桃猿今天對外召開記者會上，宣布由森井誠之將暫代執行長，而才剛上任短短6個月的領隊牧野幸輝正式卸任，樂天桃猿球隊會繼續尋找更適合的執行長人選。

至於先前報導二軍的培訓環境惡劣，森井誠之也特別強調，二軍的訓練基地會搬到桃園球場附近；未來的二軍宿舍會搬遷，目前有3個選擇，將會先聽取選手們的建議；之後也將增加經費，提供二軍選手跟一軍一樣的餐食內容及環境。

