樂天撤換冠軍教頭！古久保淚別球員 粉絲怒嗆球團：無心經營就滾出去

樂天突宣布人事異動，撤換總教練古久保健二。（圖／翻攝臉書／Rakuten Monkeys）

樂天桃猿隊於9日正式宣布，撤換總教練古久保健二，引發球迷與外界熱議。對於此項決策，球團領隊牧野幸輝表示，雙方是基於合約內容結束合作關係，並強調球隊感謝古久保本季帶隊奪得中職總冠軍。

牧野幸輝指出：「古久保總教練今年帶領球隊完成奪冠目標，球團對他的貢獻深表感謝。至於本次合作終止，主因仍為合約時間與條件，並非臨時起意。」

針對下一任總教練是否仍由日本籍教練接任，牧野則未正面回應，僅表示目前已有數位人選在內部評估之中，球團會朝新的方向審慎考量，近期將對外公布接替人選。

廣告 廣告

外界傳出，有可能由曾任日本職棒樂天金鷲代理監督的平石洋介接任，但對此說法，牧野回應：「不便透露具體人選名單，公司確實正在評估，還需等待對方意願，近期會有正式說明。」

古久保健二2023年接掌兵符，本季例行賽率隊取得第三名成績，季後賽一路過關斬將，最終在總冠軍戰擊敗中信兄弟，完成不被看好的「下剋上」，拿下2025年中職總冠軍。

然而，在本月5日舉行的頒獎典禮後僅兩日，古久保便接獲球團通知不再續任總教練一職。據了解，多數球員在9日交流賽前才由古久保本人親口得知消息，當時他在休息室向全隊告別，情緒激動地說出：「很遺憾不能繼續帶你們。」場面感人，也讓首席教練曾豪駒紅了眼眶。

樂天桃猿近期剛於亞洲職棒交流賽取勝，球隊氣勢正旺，此時釋出更換總教練的消息，讓不少支持者感到錯愕。許多球迷湧進樂天官方粉絲團，表達不滿情緒，「為什麼無預警換總教練？這個水很深啊，還我阿公」、「謝謝古久保總教練。球團的處理方式太粗糙，球迷這兩天進場也來不及向總教練致意」、「樂天不想經營就請滾出台灣，用一堆官腔去包裝破敗寒酸的經營」、「樂天球團的下限到底在哪」、「有夠不厚道，好歹也提前說，讓球迷和球員可以好好跟古久保教練說再見，人家好歹也帶領樂天奪下總冠軍，阿公好像衛生紙，用完就丟，樂天球團真的很差勁」、「冠軍教頭要被撤換？有夠爛。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

TPBL／克雷格改披攻城獅戰袍初登場狂轟32分 新北國王苦吞4連敗

道奇左投費西亞缺席世界大賽！沉痛宣布「剛出生女兒過世」：當小天使了

戴資穎退役寫下32冠傳奇！名球評盛讚「羽壇藝術家」 依瑟儂暖心送祝福