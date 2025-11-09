樂天撤換冠軍教頭！古久保淚別球員 粉絲怒嗆球團：無心經營就滾出去
樂天桃猿隊於9日正式宣布，撤換總教練古久保健二，引發球迷與外界熱議。對於此項決策，球團領隊牧野幸輝表示，雙方是基於合約內容結束合作關係，並強調球隊感謝古久保本季帶隊奪得中職總冠軍。
牧野幸輝指出：「古久保總教練今年帶領球隊完成奪冠目標，球團對他的貢獻深表感謝。至於本次合作終止，主因仍為合約時間與條件，並非臨時起意。」
針對下一任總教練是否仍由日本籍教練接任，牧野則未正面回應，僅表示目前已有數位人選在內部評估之中，球團會朝新的方向審慎考量，近期將對外公布接替人選。
外界傳出，有可能由曾任日本職棒樂天金鷲代理監督的平石洋介接任，但對此說法，牧野回應：「不便透露具體人選名單，公司確實正在評估，還需等待對方意願，近期會有正式說明。」
古久保健二2023年接掌兵符，本季例行賽率隊取得第三名成績，季後賽一路過關斬將，最終在總冠軍戰擊敗中信兄弟，完成不被看好的「下剋上」，拿下2025年中職總冠軍。
然而，在本月5日舉行的頒獎典禮後僅兩日，古久保便接獲球團通知不再續任總教練一職。據了解，多數球員在9日交流賽前才由古久保本人親口得知消息，當時他在休息室向全隊告別，情緒激動地說出：「很遺憾不能繼續帶你們。」場面感人，也讓首席教練曾豪駒紅了眼眶。
樂天桃猿近期剛於亞洲職棒交流賽取勝，球隊氣勢正旺，此時釋出更換總教練的消息，讓不少支持者感到錯愕。許多球迷湧進樂天官方粉絲團，表達不滿情緒，「為什麼無預警換總教練？這個水很深啊，還我阿公」、「謝謝古久保總教練。球團的處理方式太粗糙，球迷這兩天進場也來不及向總教練致意」、「樂天不想經營就請滾出台灣，用一堆官腔去包裝破敗寒酸的經營」、「樂天球團的下限到底在哪」、「有夠不厚道，好歹也提前說，讓球迷和球員可以好好跟古久保教練說再見，人家好歹也帶領樂天奪下總冠軍，阿公好像衛生紙，用完就丟，樂天球團真的很差勁」、「冠軍教頭要被撤換？有夠爛。」
看更多 CTWANT 文章
TPBL／克雷格改披攻城獅戰袍初登場狂轟32分 新北國王苦吞4連敗
道奇左投費西亞缺席世界大賽！沉痛宣布「剛出生女兒過世」：當小天使了
戴資穎退役寫下32冠傳奇！名球評盛讚「羽壇藝術家」 依瑟儂暖心送祝福
其他人也在看
大谷的溫暖他最知道 ！ 道奇老將分享第7戰開轟後最酷的一刻
體育中心／丁泰祥 報導大聯盟世界大賽第七戰，戲劇性的結局膾炙人口，道奇隊36歲老將Miguel Rojas，在9局上半敲出了追平比數的陽春砲，才讓道奇得以續命，最終在延長賽11局擊敗藍鳥隊成功衛冕，而Rojas近日在受訪時，透露了一段開轟之後，大谷翔平對他說的話。FTV Sports ・ 18 小時前
中職》古久保健二率隊奪冠後功成身退 將卸下樂天桃猿總教練一職
中華職棒樂天桃猿球團今天（9日）證實，日籍總教練古久保健二將卸下總教練一職，正式結束他在桃猿的執教階段，離任前，古久保也含淚向球員們一一道別。Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 1 天前
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？
韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。自由時報 ・ 15 小時前
MLB》隊史全壘打王恐回不了大都會 外媒：除非接受「對球團有利」合約
紐約大都會隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso），今年賽季結束後確定投身自由市場，儘管球迷們都希望球團將這位看板球星簽回，但是外媒卻認為，除非阿隆索接受一份「對球團有利」的合約，否則他下個賽季應該就會穿上其他球隊的球衣。阿隆索大聯盟生涯前七個賽季，都是效力於大都會，他最大的優勢就是健康狀態，生涯從未在單一賽季缺席超過10場比賽，繳出264轟、712分打點的成績單，打擊率2成53，值得一提的是，他還在今年8月擠下「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry），成為大都會隊史的全壘打王。阿隆索去年賽季成為自由球員，最終只和大都會簽下一張2年合約，不過附帶本季結束後的跳脫權，如今他再次回到自由市場，外界無不好奇，大都會究竟會不會端出一張肥約給他，讓他成為終生大都會人。據《Sports Illustrated》記者拉加佐（Pat Ragazzo）報導，人們普遍認為大都會不會簽回阿隆索，除非球員方接受一份「對球隊有利」的合約，他也補充：「阿隆索很可能在自由球員市場獲得一份豐厚的合約，而大都會是否願意給這位即將年滿31歲的一壘手一份長期合約，還有待觀察。」拉加佐也提到，大都會可能麗台運動報 ・ 17 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 23 小時前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 1 天前
MLB/「村神」入札合約上看2億美元 加盟水手機率大
日職養樂多25歲重砲村上宗隆今（8日）宣布入札挑戰美國職棒，大聯盟30隊從今起在45天內可與他進行談判，據外電報導，村上宗隆合約上看2億美元，目前最有希望加盟水手。中天新聞網 ・ 1 天前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
中職》新竹棒球場重啟日程跳票擬解約？ 味全龍回應了
新竹市立棒球場重啟日程一變再變，確定來不及排入明年中職賽程，市府多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，近期傳出味全龍所屬的龍來公司，正研擬與市府解約，不再以新竹球場作為雙主場之一。2022年新竹球場完成整修啟用後卻屢爆工程爭議，至今仍閒置，市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新自由時報 ・ 17 小時前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇
NPB日本職棒養樂多隊，昨正式宣布，陣中的強打巨星內野手村上宗隆，啟動申請入札制度（Posting System），將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），目前村上已經被登錄為可簽約球員，並通知聯盟所屬的30支球隊，交涉期限將持續到美東時間12月22日下午5點（台灣時間23日上午8點）。太報 ・ 21 小時前
「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。鏡報 ・ 2 天前
台鋼雄鷹》新球團是FA市場積極買家 洪一中、劉東洋有想法
台鋼雄鷹9日在澄清湖球場舉行年終球迷感謝祭、晚間與台壽霸龍交流賽，2024年升上一軍首個球季墊底，台鋼在自由球員市場開出兩張報價是市場最高，今年有3名選手黃子鵬、林岱安與蘇智傑宣告FA，總教練洪一中中午受訪表示，「有提出去意見。」TSNA ・ 15 小時前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 1 天前
準備搶人大戰！前田健太宣告「返日延續生涯」 日媒點名「三隊」成潛在下家
體育中心/蔡晴景報導美國職棒經歷十個賽季後，37歲的前田健太正式宣佈將重返日本球界。他在6日於個人社群表示：「我決定從下個賽季開始，繼續在日本展開職業生涯。」日本媒體《BASEBALL KING》撰文分析日職各球團陣容，點名養樂多、樂天、DeNA是最適合出手的隊伍。FTV Sports ・ 1 天前
中職／自由市場共3好手投入 平野惠一透露兄弟內部都有討論
中華職棒自由市場今年共有3位選手提出行使FA權利，包含統一獅的蘇智傑、林岱安和樂天桃猿的黃子鵬，總教練平野惠一表示有和球團討論過有關3位自由球員的事宜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
亞職交流賽》如果有機會 KT巫師啦啦隊女神：樂意來台發展
樂天桃猿今在亞洲職棒交流賽最終戰對上韓職KT巫師隊，巫師的啦啦隊「Lady Wiz」今賽前準備見面會，亦擔任開場表演，IG追蹤人數超過10萬的李今珠近年有感受到中職吹韓風啦啦隊的熱潮，直言如果有機會，「當然很樂意來台灣發展。」今天賽前參加見面會的李今珠，強烈感受到台灣球迷的熱情，直言不下韓國球迷，「自由時報 ・ 16 小時前
中職》「第一輪喔，浪費錢！」 「500萬男」邱鑫不理酸言酸語
20歲的外野手邱鑫是2023年中職選秀樂天桃猿第一指名好手，他在穀保家商時期打過兩屆U18世界盃，進職棒也打過U23世界盃，前景一片看好，只是效力樂天兩年半邱鑫還沒上過一軍，今年在二軍出賽51場，107打數敲19安，打擊率僅1成78，外帶2轟、3盜和4分打點，表現並不理想。自由時報 ・ 1 天前
MLB》美聯銀棒獎揭曉！洋基強打群大豐收 「法官」Aaron Judge生涯5度獲獎
MLB美國職棒大聯盟2025年銀棒獎（Silver Slugger Awards）名單出爐，素有「布朗克斯轟炸機」之稱的紐約洋基除了有Jazz Chisholm Jr.與Aaron Judge獲獎外，洋基更獲得「年度最佳攻擊球隊」殊榮。銀棒獎由MLB各隊教練與總教練投票選出，頒給國聯與美聯各守位最佳打者，包括3名外野手與1名工具人。以下為2025年美聯銀棒獎得主名單：Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前