樂天桃園棒球場寵物樂園 休賽季限時免費開放
（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市政府與中職樂天桃猿隊合作，在職棒球場內打造全台首創寵物友善專區；動保處說，職棒休賽季專區中的「戶外毛孩跑跳區」今天起限時免費開放，依現場人員指示即可入場。
桃園市政府動物保護處與中職樂天桃猿隊合作的「棒球場寵物樂園」在今年8月底啟用，整體空間規劃包含2樓看台區、1樓室內區，以及1樓戶外毛孩跑跳區等3大區域。
桃園市政府農業局長陳冠義表示，由於目前正值職棒休賽季，為了擴大市民服務及毛孩福利，特別規劃Happy Hour時段，免費開放設有平整人工草皮、球棒主題造型設施以及安全圍欄的「戶外毛孩跑跳區」，讓狗狗盡情玩耍。
桃園市政府動物保護處長王得吉表示，首波試辦開放日期預計為11月28、29、30日，12月1、5、6、7、8、12、13、14、15日，開放時段為上午9時至下午5時，無需事先申請，依現場工作人員指示即可入場。
王得吉也說，目前寵物樂園僅開放犬類進場，入場犬類限未達9公斤小型犬，以及9至23公斤中型犬；犬隻進入專區須已完成寵物登記、配戴狂犬病預防注射識別牌，並事先施用除蚤等外寄生蟲預防藥物。（編輯：方沛清）1141128
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 2 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 23 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 4 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場
記憶體大廠南亞科（2408）再爆鉅額違約交割！短時間內累計金額已攀升至 7,033 萬元，引發網友熱議，有人表示「這波記憶體好多少年股神被抬出場」。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前