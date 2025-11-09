樂天桃園棒球場熱力四射！台日韓3職棒勁旅同台對決深化情誼

桃園市長張善政昨日下午前往樂天桃園棒球場，出席「桃園亞洲職棒交流賽」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（8）日下午前往樂天桃園棒球場，出席「桃園亞洲職棒交流賽」。張善政表示，樂天桃猿日前奪得中華職棒總冠軍後，街頭巷尾無不熱烈討論，整座城市都沉浸在棒球氛圍之中。桃園很榮幸主辦此次台日韓職棒交流賽，由樂天桃猿隊、日本東北樂天金鷲隊及韓國KT巫師隊共同參與，賽事不僅為球迷帶來精彩對戰，也為台日韓三國職棒交流開啟新篇章。

賽事不僅為球迷帶來精彩對戰，也為台日韓三國職棒交流開啟新篇章。圖：市府提供

張善政說，昨日賽事由樂天桃猿隊對戰日本東北樂天金鷲隊，日本駐台代表片山和之與韓國駐台代理代表高尚郁也都親自到場觀賽，充分展現三方對於此次台日韓職棒交流賽的重視。張善政也提到，場邊除了有樂天桃猿啦啦隊帶動氣氛外，樂天金鷲啦啦隊也特地來台應援，讓樂天桃園棒球場同時成為兩支球隊的主場，相信今日賽事不僅精采可期，也將成為台日韓職棒深化交流的新起點。

廣告 廣告

昨日賽事由「樂天桃猿」對戰「日本東北樂天金鷲」，開球儀式特別由張善政、片山和之、高尚郁、台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師三支職棒勁旅代表等6人一起擔任開球嘉賓，象徵台日韓官方、球團對於交流賽的支持。

體育局表示，此次交流賽由市府首度辦理，期盼透過職棒交流，讓台灣、日本與韓國的友誼更加緊密，並期許交流賽成為固定舉辦的國際體育盛會。球場周邊規劃多項互動體驗攤位，包括棒球九宮格、趣味問答與童玩挑戰等闖關活動，成功挑戰可獲限量宣導品，提供大小球迷參與體驗，感受桃園主場的熱血氛圍。此外，市府也同步推出「市民贈票活動」，凡設籍桃園市或就讀於桃園各級學校之學生，可憑指定證件於球場售票亭兌換門票1張，歡迎市民朋友於球賽最後一日今日下午14時5分進場應援，韓國KT巫師對上樂天桃猿，感受最熱血的交流盛會。

青年局表示，無聲科技為青年局青創指揮部114年度進駐團隊，青年局透過陪跑式創業輔導與資源媒合機制，協助無聲科技開發「虛擬手語導引系統」。青年局此次並協助媒合體育局及桃園捷運公司，於11月7日至9日「桃園亞洲職棒交流賽」期間，在樂天球場及桃捷A19站導入「虛擬手語導引系統」，協助聾人朋友自捷運站順利進入球場觀賽，打造更友善、包容的觀賽環境，展現桃園智慧城市的實踐成果。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園最大社宅基地決標！預計這時完工將成鄰里核心

深夜強力打擊噪音車 蘆竹警提醒1行為「加罰3萬」