樂天桃猿二軍爆宿舍洗衣要投幣50元、鑰匙數不足！ 球團回應了
樂天桃猿10月27日在中華職棒總冠軍賽上，以9：7戰勝中信兄弟，拿下職棒36年總冠軍，沒想到近日卻爆出二軍宿舍條件簡陋、球員生活環境不佳，但球團迅速給出回應，強調宿舍環境符合安全與衛生標準。然而，選手也踢爆鑰匙數量不足、洗衣機需投幣50元、便當肉量太少等問題，球團則給出回應。
根據《鏡週刊》報導，某二軍球員透露，宿舍設備簡陋、發霉、空間狹小，周邊還有移工宿舍、卡拉OK店、資源回收場等等。另一名球員則說，沒有二軍球員專用的休息室，球員們的球具、衣服只能堆在走廊，且出入無門禁管制，任何人都可以隨意進到宿舍。
有知情人士爆料，二軍宿舍的大門雖有門鎖，但並非每個居住的選手都持有鑰匙，宿舍內確實有監視器，且每間房門都可以上鎖，但大門仍經常敞開。
《三立新聞網》報導指出，二軍的洗衣間所配備的洗衣機為投幣式，每次洗衣都要50元，加上洗衣機內部較髒，部分選手只能將球衣帶去附近自助洗衣店清洗；除此之外，二軍球員曾反映伙食問題，但球團發放的便當肉量仍相當少，無法讓選手們好好補充蛋白質。
對此，球團回應，由於剛遷入宿舍，鑰匙數量才會不足，後續已和房東回報，有多打幾副鑰匙給予需要的選手，而大門保持敞開，是為了搬運入住時所需物品，會再加強宣導隨手關門並實施門禁。
球團也說到，針對洗衣機的問題，由於二軍宿舍內洗衣機是房東營業用，不是宿舍專用，球場都有提供球團的洗衣機給選手使用；伙食部分，球團會定期了解內容並做出調整，有問題便會向供餐業者聯繫，要求進行改善。
球團強調，二軍宿舍選址距離球場近，除日間時段馬路附近的房間會較為吵雜，到了晚上11時前屋外噪音就會減少，並不會影響到球員睡眠。
看更多 CTWANT 文章
高雄小學生畢旅5千爽玩日本5天 旅日達人「職業病犯了」給6建議
回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相
甜妹斜槓中1／可愛咖啡廳店員竟是「柯震東師妹」！許莉廷備餐打掃不馬虎
其他人也在看
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 2 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 20 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 23 小時前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽》道奇5比4力退藍鳥贏下G7達成二連霸 成為近25年來首支能連霸的球隊
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，道奇靠著Max Muncy、Miguel Rojas、Will Smith全壘打挹注，加上山本由伸在比賽尾聲挺住壓力，完成2.2局僅被敲1支安打的後援工作，最終道奇就以5比4，系列賽4比3收下世界大賽冠軍，並成為21世紀首支、25年來第1支成功連霸的球隊。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB/道奇二連霸陣容7人成自由身 柯蕭退役
洛杉磯道奇昨（2日）拿下二連霸，不過奪冠陣容即將面臨解體，全隊一共有7名球員確定投身自由市場，其中一人則是確定不會回歸，那就是柯蕭（Clayton Kershaw），因為他將要卸下球員戰袍，宣告退役。中天新聞網 ・ 23 小時前
MLB》真正的世界冠軍 道奇「七國聯軍」球員皆立大功
連霸世界大賽冠軍的洛杉磯道奇成為2000年「邪惡帝國」洋基以來的「第二帝國」，如同當年的洋基以及今年的對手藍鳥，摘冠的道奇陣中有來自8個國家球員組成的聯軍，立下大功的至少包含了7位不同國籍的球員。中時新聞網 ・ 1 天前
影》陳偉殷收到大聯盟「傳說卡」福利超狂！全台僅2人有
台灣旅美名將陳偉殷3日在臉書分享，自己收到一份來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物「終身通行證」（Lifetime Pass），也被球迷稱為「傳說中的那張卡」。只要持有這張卡，就能終身免費進入大聯盟球場觀戰例行賽，甚至可攜伴入場。中時新聞網 ・ 1 小時前
MLB/道奇G7生死戰追分！「打者翔平」雙安寫史上第3人紀錄
道奇與藍鳥今（2日）在世界大賽G7生死戰，道奇二刀流球星大谷翔平雖主投2.1局挨轟失3分，但「打者翔平」有雙安的貢獻，而道奇打到8局上靠孟西（Max Muncy）的陽春砲僅以3比4些微落後。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB/威爾史密斯致勝轟！道奇世界大賽連霸 近25年來最強
道奇與藍鳥今（2日）在世界大賽進行G7生死戰，道奇二刀流球星大谷翔平3局下雖挨3分砲，全隊處於一路落後，但9局上羅哈斯先敲出陽春砲追平，11局上捕手史密斯又揮出致勝陽春砲，最終道奇以5比4成為大聯盟25年來首支世界大賽連霸球隊。中天新聞網 ・ 1 天前
九下差點敲再見安打！ 藍鳥「四割男」雖創世界大賽安打紀錄仍淚崩
體育中心／丁泰祥 報導世界大賽今天(2號)落幕，藍鳥隊在第7戰輸給道奇隊，無緣拿下32年來第一冠，陣中先發三壘手Ernie Clement，在這場比賽又敲出了3支安打，讓他在今年季後賽安打數累積到30支，打破了大聯盟單一季後賽安打的紀錄，但是沒能完成奪冠任務，還是讓Clement流下難過的淚水。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》Kike與冠軍盃自拍 笑：真高興更強的球隊沒贏
在世界大賽第6戰演出精彩再見飛球雙殺守備的洛杉磯道奇Enrique Hernandez，今天在社群網站上張貼自己與冠軍獎盃的合照，並諷刺加拿大轉播單位球評Caleb Joseph的發言。TSNA ・ 22 小時前
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平：準備好再拿一冠 全場球迷嗨翻天
洛杉磯道奇日前奪下世界大賽冠軍，當地時間3日進行奪冠遊行，頭號球星大谷翔平向球迷宣告，明年賽季將再拿一冠，此話一出嗨翻全場。中天新聞網 ・ 1 小時前
MLB》世界大賽暌違24年投手拿3勝壯舉 山本由伸：太好了
洛杉磯道奇今天在2025年MLB世界大賽第7戰延長11局5比4逆轉擊敗多倫多藍鳥，成為21世紀首支連霸球隊，9局下登板投2.2局無失分關門山本由伸也拿下繼第2、6戰後系列賽第3勝，是史上第15位世界大賽奪3勝投手，上名是2001年亞利桑那響尾蛇傳奇左投Randy Johnson。TSNA ・ 1 天前
MLB》「季後賽怪物」小葛瑞洛淚灑球場 藍鳥教頭：這會痛幾個星期
美聯第1種子藍鳥最後於世界大賽G7延長賽不敵衛冕軍道奇，藍鳥擁有強投豪打、加拿大主場優勢，他們輕取洋基、驚險淘汰水手，又在世界大賽G3與道奇惡戰18局，即使G7也是領先大半場比賽才在第9局被追平。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》道奇封王遊行 Kershaw壓軸演說感人
外電報導，在冠軍遊行結束後，道奇球場舉行慶功活動，而Kershaw擔任最後壓軸的致詞嘉賓。TSNA ・ 2 小時前
MLB》柯蕭算錯出局數 「以為被追平」預備上場接替山本
道奇在世界大賽G7第11局下半「再見雙殺」結束比賽，柯蕭（Clayton Kershaw）沒有立即從牛棚裡衝出來，他不知道球隊已經贏了，還以為被藍鳥追平比分。當時柯蕭和佐佐木朗希在牛棚熱身，柯蕭漏算藍鳥1個出局數，「當他敲了雙殺打，我以為他們得1分追平（三壘有跑者），我以為自己要登板對付下一位打者。」中時新聞網 ・ 1 天前
經典賽日本隊受關注！日媒揭：大谷翔平將扛2、3棒
經典賽日本隊受關注！日媒揭：大谷翔平將扛2、3棒EBC東森新聞 ・ 1 天前