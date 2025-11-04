樂天桃猿二軍爆宿舍洗衣要投幣50元、鑰匙數不足！ 球團回應了

樂天桃猿拿下2025台灣大賽總冠軍。（圖／翻攝自臉書／Rakuten Monkeys）

樂天桃猿10月27日在中華職棒總冠軍賽上，以9：7戰勝中信兄弟，拿下職棒36年總冠軍，沒想到近日卻爆出二軍宿舍條件簡陋、球員生活環境不佳，但球團迅速給出回應，強調宿舍環境符合安全與衛生標準。然而，選手也踢爆鑰匙數量不足、洗衣機需投幣50元、便當肉量太少等問題，球團則給出回應。

根據《鏡週刊》報導，某二軍球員透露，宿舍設備簡陋、發霉、空間狹小，周邊還有移工宿舍、卡拉OK店、資源回收場等等。另一名球員則說，沒有二軍球員專用的休息室，球員們的球具、衣服只能堆在走廊，且出入無門禁管制，任何人都可以隨意進到宿舍。

有知情人士爆料，二軍宿舍的大門雖有門鎖，但並非每個居住的選手都持有鑰匙，宿舍內確實有監視器，且每間房門都可以上鎖，但大門仍經常敞開。

《三立新聞網》報導指出，二軍的洗衣間所配備的洗衣機為投幣式，每次洗衣都要50元，加上洗衣機內部較髒，部分選手只能將球衣帶去附近自助洗衣店清洗；除此之外，二軍球員曾反映伙食問題，但球團發放的便當肉量仍相當少，無法讓選手們好好補充蛋白質。

對此，球團回應，由於剛遷入宿舍，鑰匙數量才會不足，後續已和房東回報，有多打幾副鑰匙給予需要的選手，而大門保持敞開，是為了搬運入住時所需物品，會再加強宣導隨手關門並實施門禁。

球團也說到，針對洗衣機的問題，由於二軍宿舍內洗衣機是房東營業用，不是宿舍專用，球場都有提供球團的洗衣機給選手使用；伙食部分，球團會定期了解內容並做出調整，有問題便會向供餐業者聯繫，要求進行改善。

球團強調，二軍宿舍選址距離球場近，除日間時段馬路附近的房間會較為吵雜，到了晚上11時前屋外噪音就會減少，並不會影響到球員睡眠。

