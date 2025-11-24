樂天桃猿人事異動 高層：無轉賣球隊想法
樂天集團亞太區執行長葛城崇說：「樂天桃猿隊對於樂天體育事業來說，是佔據非常中央核心的角色，所以我們完全沒有想法要賣掉這個球隊。」
親上火線喊話，沒有要賣球隊，樂天桃猿由集團高層，在24日召開記者會，強調只是進行球隊高層人事調整。今（2025）年5月2日才上任的第4任樂天桃猿領隊牧野幸輝，任期僅206天成為最短命領隊；改由東北樂天金鷲隊社長森井誠之，暫代球團CEO職務。
樂天桃猿代理執行長森井誠之表示，「針對食宿措施，我們也希望能盡快提出改善方案，首先從今（24）日開始，我要正式宣布，原任CEO的牧野先生會從今天開始正式卸任。」
暫代樂天桃猿執行長的森井誠之承諾，在明（2026）年春訓開始前，徹底改善球隊食宿問題，幫助球團多找餐飲業者，並確保餐廳環境衛生；目前也有找到3棟宿舍的前在物件，會在傾聽選手意見後做出最終方案。
至於新任總教練人選，他也透露球團已積極和多位候選者面談，包含日籍與台籍教練，目前進度先保密，有確定會再公布。
12強紀錄片主題曲〈今天的我〉，「今天的我，會超越你想像的極限。今天的我，會證明我能征服世界。」
12強棒球賽奪冠過程影片，搭配熱血旋律，台灣棒球紀錄片電影《冠軍之路》，主題曲〈今天的我〉MV正式公布；這部紀錄片耗時9個月的時間，跨越台、日、美三地拍攝，訪談近70位受訪者，整理超過300個小時的影像素材。
導演龍男．以撒克．凡亞思表示，「其實從今（2025）年的資格賽，就是WBC的資格賽，我們就已經有在球隊在集訓的時候開始在拍攝了。因為唯一重複的球員就只有陳傑憲，還有整個教練團，所以我們希望從中去捕捉一些，可能當初去年11月的時候，一些沒有被拍攝到的畫面。」
高規格拍攝國家隊紀錄片，《冠軍之路》的正式海報，也在記者會上亮相，捕捉台灣隊長陳傑憲，轟出全壘打繞場奔跑時，在胸前比出的大大括號手勢。先前發布的預告片，已在各平台觀看突破50萬次，電影書的集資計畫，也在短短6天內突破250萬元。
我棒球12強奪冠紀錄片 《冠軍之路》明年元旦上映
