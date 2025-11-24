樂天桃猿今突然召開記者會 宣布高層人事異動

樂天桃猿奪下今年台灣大賽總冠軍後，被爆出訓練二軍的環境惡劣，後來又發生「換帥」風波。（翻攝臉書／Rakuten Monkeys）

中職樂天桃猿奪下今年台灣大賽總冠軍，不過月初就被本刊報導〈新聞傳真／一軍風光奪冠卻現財務隱憂 爆樂天桃猿二軍環境惡劣〉，隨後又出現換掉總教練古久保健二的事件，引起球迷熱議。樂天桃猿今（24）日突然宣布召開記者會，主要宣布高層人事異動的消息。

樂天桃猿在奪下今年台灣大賽總冠軍後，先是被爆出二軍的培訓環境惡劣，後來又出現「換帥」風波，不僅引起球迷熱議，甚至連部分中職球星也對此感到驚呼。

樂天桃猿昨（23）日發出訊息，指24日將對外召開記者會，有重大消息要和大家宣布，此舉引發外界各種揣測，甚至還有人好奇是否要賣球隊。

廣告 廣告

樂天桃猿今天正式對外宣布，提到是高層的人事異動，日本東北樂天金鷲社長森井誠之將暫代執行長，接下來將聚焦在強化球團管理架構，從即日起生效。而上任才短短6個月的領隊牧野幸輝，火速遭解職下台。

更多鏡週刊報導

宜蘭知名農場宣布熄燈！ 業者曝卡皮巴拉、梅花鹿等動物未來安排

50嵐神祕「驗證碼」考倒一堆網友 她親自揭曉正確答案

慶祝12強奪冠週年被酸民嗆「停留過去」 蔡其昌：教練球員欠你？