樂天桃猿公布非契約保留名單

記者張翔程／綜合報導

樂天桃猿球團今（28）日公布60人契約保留名單，投手劉昱言、温展樂、曾仁和、賴知頎及野手馮健庭的選手契約未被保留，球團衷心感謝上述球員對球隊的付出，祝福未來有更好的發展。

樂天桃猿球團表示，同樣未被列在保留名單中，包括黃偉晟、楊彬、吳桀睿與蔡鎮宇則保有續約的可能性。

樂天桃猿球團公布非契約保留名單。（樂天桃猿球團提供）