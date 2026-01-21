樂天桃猿吉祥物跑到首爾出差 跟女神廉世彬來場甜蜜約會

樂天桃猿吉祥物猿氣與廉世彬在韓國合體。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿最萌吉祥物「猿氣」悄悄出差了！這回目的地直飛零下負7度的韓國首爾，肩負行程高度保密的「神祕任務」。韓籍成員廉世彬隔空喊話：「我來找你了！」讓粉絲們瞬間嗅到甜甜的互動預感。

果不其然，隔天猿氣就真的約出廉世彬，展開一場「吉祥物」和「女神」的首爾約會。廉世彬不僅化身專業導遊，貼心準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」讓猿氣嘗鮮，2人貼臉自拍、在街頭合體跳短影音，互動自然又可愛，吸引不少路人側目，也讓粉絲直呼被療癒。

廣告 廣告

20日廉世彬以紅色毛衣搭配黑絲襪亮相，俏皮造型加上修長美腿相當吸睛。2人還相約去拍貼機。行程尾聲，他們也喊話：「3月28日是樂天桃猿開幕戰，大家一定要進場幫樂天桃猿加油！」從雪地首爾到熱情應援，這趟出差不只充滿話題，也成功為新球季暖身。

更多鏡週刊報導

見林美秀等人被吊在樹上 蔡昌憲神經緊繃到切換模式

手握9副業 詹子晴最得意電商平台：一年就在墨爾本買房

莊凱勛《列車人生》澳洲出外景 愧疚沒常陪小孩像流浪父親