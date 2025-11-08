樂天桃猿奪中職總冠軍 今赴桃園慈護宮還願
樂天桃猿隊勇奪二0二五年中華職棒總冠軍，奪下隊史第八座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍，領隊牧野幸輝八日上午在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。牧野幸輝領導在民政局副局長藍品畯、體育局長許燕輝等陪同下抵達慈護宮，由主委簡征潭親自率員接待。
簡征潭主委在交換禮物時，特致贈給「雙媽會」奪冠後，慈護宮新文創品「桃園媽」棒球帽，以及原文創品「金運桶」，牧野幸輝等人愛不釋手，給予「桃園媽」棒球帽高度評價。
民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，更展現桃園宗教文化的多元與活力。台灣大賽第四戰「雙媽會」成為全場焦點，桃園慈護宮與中壢仁海宮共同組隊入場，為球員加油打氣，這場比賽成為系列賽奪勝關鍵，最終樂天桃猿在七戰四勝中奪下年度冠軍。
簡征潭說，桃園慈護宮參與「雙媽會」進場應援，是由他提議促成，象徵著地方團結，看到球隊奪冠，廟方、信眾及球迷，所有人都非常感動，未來慈護宮會持續支持宗教與運動的結合，為桃園帶來更多正能量。
樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，桃園慈護宮一直是北桃園媽祖信仰聖地，未來樂天將持續深耕與在地團體的合作，讓更多市民能更深入地方文化，也期許慈護宮乙巳年祈安圓醮圓滿完成。
「雙媽會」應援成為社群平台熱議焦點，許多球迷留言表示「能在球場看到媽祖超感動!」，還有人笑說是「雙媽贏了」、「科學的盡頭是玄學」，球迷間的熱議，也讓宗教與職棒產生微妙化學效應。
宗教團體是凝聚社會的重要力量，民政局鼓勵宮廟透過跨域合作，推動新社會公益，包括「食享冰箱」物資挹注、「小心願實現計畫」，帶軍眷遺孤進場看棒球、「雙媽會」邀偏鄉球隊參與台灣大賽，讓公益實踐能有更多的可能。
