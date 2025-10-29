樂天桃猿奪冠 桃市將辦封王遊行
桃園市長張善政昨（二十九）日主持市政會議，表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張市長首先恭喜球隊奪冠，尤其從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志。張市長也宣布，市府將於本周日（二）舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。
張市長指出，為慶祝樂天桃猿奪冠，市府體育局與農業局也推出多項限時優惠活動。全市體育局所轄運動中心將於11月3日到11月4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」品牌亦同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、抽3C好禮及好物折扣，與市民共享封王喜悅。樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，本次奪冠帶給自己「無限感動」，球隊能獲得總冠軍，歸功於球員、總教練及教練團的齊心合作，感謝他們的努力與付出，締造總冠軍榮耀。
樂天桃猿隊長林立表示，總冠軍是球員與教練多年努力的成果，也是樂天集團接手球隊後的首座冠軍獎盃，全體隊員懷抱「渴望奪冠」的信念，全力以赴迎戰每一場比賽，終於如願奪冠。林立也特別感謝「第10號隊友」，也就是球迷的熱情支持與應援，讓勝利更加圓滿。
其他人也在看
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
世界大賽／藍鳥學乖了4球敬遠大谷翔平 首度出局是盜壘失敗！G3打延長
世界大賽G3前4次打擊都敲出長打上壘的大谷翔平，9局下再度站上打擊區卻被藍鳥教練直接敬遠，不料他最終盜壘失敗，本場首度出局竟是在二壘前被捕手抓到牽制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中職台灣大賽》樂天桃猿打穿中信兄弟牛棚逆轉勝 系列賽4勝1敗封王 隊史第8冠、樂天接手後首冠
中華職棒36年台灣大賽系列賽，轉戰台中洲際棒球場，G5樂天桃猿與中信兄弟的得分方式不是很相同，兄弟一度拉開差距，但桃猿韌性十足又趕了上來，雙方打得難分難捨戰進延長，桃猿靠林泓育在11局上2分砲為桃猿取得領先，終場G5桃猿就以9比7贏球，系列賽4勝1敗封王！隊史第8座總冠軍（含前身La New熊、Lamigo桃猿時期），樂天集團接手後首冠。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 5 小時前
MLB》第9棒打擊差影響大谷翔平火力串連 道奇考慮第5戰變陣
洛杉磯道奇隊第9棒Andy Pages在季後賽及世界大賽打擊狀況不佳，總教練Dave Roberts暗示，在世界大賽第5戰可能會對打線進行調整。TSNA ・ 4 小時前
世界大賽／大谷翔平前3打席都長打 開轟又掃關鍵二壘安！道奇追平了
世界大賽G3道奇在5局下靠著大谷翔平關鍵二壘安打，讓道奇單局攻下2分將比分4：4追平，大谷28日前3次打擊全都有長打演出，共敲出2支二壘安打和1發全壘打。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB世界大賽》大谷翔平6局失4分吞敗 藍鳥6比2戰勝道奇將系列賽扳平
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G4，台灣時間10月29日上午8時開打，洛杉磯道奇由二刀流球星大谷翔平掛帥先發......Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前
世界大賽／全場第2球左外野手神美技 大谷翔平投手丘高舉雙手謝隊友
歷經6小時39分大戰，還打了9打席，大谷翔平29日如期在世界大賽第4戰先發，1局上隊友就展現美技幫他抓下第1個出局數，大谷還在投手丘上高舉雙手感謝隊友。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
太離譜了！大谷翔平世界大賽G3怒敲雙響砲 鬼門關前拉回道奇隊
即時中心／高睿鴻報導 美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年賽季已進入尾聲，衛冕軍洛杉磯道奇隊今（28）回到主場，與多倫多藍鳥繼續進行世界大賽第3戰；前兩戰，雙方1比1平手，誰能先拿下第4勝，就能成為今年冠軍。雖然從寒冷的加拿大，回到溫暖的洛杉磯，但道奇本場比賽卻陷入苦戰；7局上半，藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打回超前分，以5比4領先。想不到，大谷翔平下個半局就還以顏色，馬上敲出追平全壘打。FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／18局大戰不累！道奇G4打序照舊 「他」喊願意再投直接被否決
世界大賽G4道奇先發打序出爐，在歷經G3長達18局的1戰後，衛冕軍竟然原班人馬繼續應戰，就連28日扛下最後4局的後援投手克蘭恩（Will Klein）都表示G4要再登板不是問題，不過這個提議直接被總教練羅伯茲（Dave Roberts）否決。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
世界大賽／G3打18局惡戰、超人般的大谷翔平也累了 美記爆料他小失誤
洛杉磯道奇在2025年MLB世界大賽G3經歷18局惡戰以6：5險勝多倫多藍鳥，而道奇隊日本巨星大谷翔平繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，且他還是隔天G4的先發投手，然而即使是擔任DH，18局這樣打下來疲勞程度還是相當可觀，美國媒體今就偷爆料大谷因為太累在休息室發生的「小失誤」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
我誰！大谷翔平世界大賽單場「4次敬遠、9度安全上壘」雙創鬼神第一人
體育中心／黃崇超報導大聯盟世界大賽G3今天（28日）移師洛杉磯主場進行，道奇和藍鳥鏖戰了將近6個小時、打到延長17局形成一場史詩級激鬥，大谷翔平除了單場4支4轟出雙響炮，還獲得4次敬遠保送+1次四壞球保送、比賽還沒打完已經9度安全上壘，兩項紀錄都寫下大聯盟季後賽史上第一，締造鬼神成就。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》大谷翔平G4登板對戰賽揚獎投手 美媒評道奇仍勝一籌
世界大賽前兩戰1勝1負，美媒CBS指出雙方「先發投手戰力不對等」，藍鳥G1仗著豪打逼退了強力左投史奈爾（Blake Snell），但是G2用掉了王牌高斯曼（Kevin Gausman）卻栽在山本由伸手裡。接著G3與G4投手人選，道奇的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平都是狀態良好，相較之下藍鳥的薛爾瑟（Max Scherzer）、比柏（Shane Bieber）反而是較弱的一方。中時新聞網 ・ 2 天前
大谷翔平太神了！砲打3屆賽揚強投 世界大賽第2轟、季後賽第7轟
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年賽季已進入尾聲，衛冕軍洛杉磯道奇隊今（28）回到主場，與多倫多藍鳥繼續進行世界大賽第3戰；前兩戰，雙方1比1平手，誰能先拿下第4勝，就能成為今年冠軍。從寒冷的加拿大回歸溫暖的洛杉磯，道奇本戰一開頭就氣勢如虹；重炮手赫南德茲（Teoscar Hernandez）先於2局下半敲1發陽春砲、下個半局又輪到大谷翔平開轟，讓道奇打完前3局以2比0領先。FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／生涯從未投超過2局 18局大戰「他」扛最後4局！用生命救道奇
世界大賽G3道奇和藍鳥上演平紀錄的18局大戰，最終道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打6：5擊敗藍鳥，此役最終1人獨自撐完4局、僅被藍鳥敲出1支安打的後援投手克蘭恩（Will Klein），在G3之前單場比賽從未投球超過2局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他很像Kobe！魔術強森談大谷轉戰道奇拚連霸突臭「他在天使一直輸球」
體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇隊連續兩年闖進世界大賽，頭牌球星大谷翔平扮演要角，在今年更以二刀流身手要幫助道奇拚二連霸，身為道奇隊股東之一的NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也多次現身球場觀賽，今天（29日）世界大賽G4大谷迎來世界大賽生涯初登板，賽前魔術強森談到他的影響力直言「很像科比（Kobe Bryant）」，不過卻也在受訪過程中提起大谷在天使期間頻頻輸球、沒能站上世界大賽舞台。FTV Sports ・ 9 小時前