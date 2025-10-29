樂天桃猿奪冠 桃市將辦封王遊行

桃園市長張善政昨（二十九）日主持市政會議，表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張市長首先恭喜球隊奪冠，尤其從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志。張市長也宣布，市府將於本周日（二）舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。

張市長指出，為慶祝樂天桃猿奪冠，市府體育局與農業局也推出多項限時優惠活動。全市體育局所轄運動中心將於11月3日到11月4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」品牌亦同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、抽3C好禮及好物折扣，與市民共享封王喜悅。樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，本次奪冠帶給自己「無限感動」，球隊能獲得總冠軍，歸功於球員、總教練及教練團的齊心合作，感謝他們的努力與付出，締造總冠軍榮耀。

樂天桃猿隊長林立表示，總冠軍是球員與教練多年努力的成果，也是樂天集團接手球隊後的首座冠軍獎盃，全體隊員懷抱「渴望奪冠」的信念，全力以赴迎戰每一場比賽，終於如願奪冠。林立也特別感謝「第10號隊友」，也就是球迷的熱情支持與應援，讓勝利更加圓滿。