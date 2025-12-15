樂天桃猿宣布曾豪駒升任總教練 展望2026二連霸
樂天桃猿棒球隊15日正式宣布原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練，同時公布2026年教練團陣容，並揭曉年度口號「做伙 #UNITE」。樂天桃猿表示，期望透過此次調整，能全面提升團隊效能，凝聚全「猿」力量，齊心備戰新球季。
樂天桃猿代理執行長森井誠之表示，曾豪駒自2020年起擔任桃猿一軍總教練，最了解這支球隊，經過對台灣及日本優秀人才的審慎評估，確信曾豪駒是最適任的人選。森井誠之推崇曾豪駒帶領台灣奪下世界棒球12強冠軍，並在本季以紮實的執教與策略幫助球隊拿下總冠軍，球團相信他將率領新教練團隊帶領樂天桃猿完成二連霸目標。
曾豪駒感謝球團的信任與肯定，並表示自己再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的抉擇。他深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，將會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴、再次挑戰爭取最佳成績，以回報支持樂天桃猿的10號隊友。
配合總教練調整，桃猿教練團也大異動。一軍方面，原一軍打擊教練林政億將出任首席打擊教練，強化球隊攻擊端表現。同時，原二軍總教練陳彥夆則轉任一軍首席守備教練，負責整體守備指導與強化。此外，球隊新聘紀品宏擔任外野守備兼跑壘教練，提升外野防守與跑壘戰術執行能力。
樂天桃猿2026教練團有大幅異動。(樂天桃猿提供)
二軍教練團總教練一職由鄭兆行出任，期許他能帶領年輕潛力選手穩健成長。投手教練方面，由自選手身分退役的黃偉晟以及新聘的王溢正共同擔任，盼其將豐富的經驗與技術傳承給陣中選手。同時，球隊聘請伊藤隆太與許恆瑞擔任二軍體能教練，全面提升選手的身體素質。
至於守備統籌教練陳瑞振、二軍投手教練蔡明晋、二軍捕手教練許禹壕、體能教練李韋慶與陸康其等5位教練，在合約到期後將不續約。(編輯：許嘉芫)
