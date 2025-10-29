樂天桃猿封王遊行暨簽名會 11/2桃園登場

記者張翔程／綜合報導

樂天桃猿奪得2025年中職總冠軍，也是樂天集團接手後首冠、隊史暌違6年的總冠軍，11月2日將在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，球團今（30）日公布遊行路線及細節資訊，預定自樂天桃園棒球場出發，終點站在桃園市政府，下午4點10分舉行簽名會，啦啦隊樂天女孩也會登場表演。

樂天桃猿封王遊行路線及時程：下午1時從樂天桃園棒球場出發，途經中豐北路、中央西路、新生路、元化路（經SOGO銀河廣場）、延平路（經中壢仁海宮）接中華路往桃園方向、龍安街接大興西路、經國路接春日路、三民路（經桃園體育局與田徑場）、復興路（經慈護宮）往市府、接縣府路，預計下午3時抵達桃園市政府廣場，抵達後樂天女孩將帶來開場表演，並有相關慶祝活動，韓援廉世彬也將在市政府與大家同樂，最後於下午4時10分開始簽名會。

樂天桃猿球團表示，為配合此次慶祝活動，遊行沿線將實施交通管制，建議用路人提前規劃行程或避開管制路段，造成不便敬請見諒；為確保活動順暢與安全，遊行車隊將以慢速通過市區，過程中不會駐足簽名或合影，敬請球迷配合現場指揮人員引導，切勿追逐或進入車道，以維護自身及他人安全。

簽名會資格方面，金猿會員可憑LINE@預先發送之電子券優先入場，一般球迷則可於當日下午1時起在市府廣場商品部，消費滿2000元即可獲得球員簽名會號碼牌乙張（可累贈），限量200張，發完為止，詳細簽名會規範與出席名單可參考樂天桃猿官方公告。

樂天桃猿將在11月2日舉辦封王遊行暨簽名會。（樂天桃猿球團提供）

樂天桃猿11月2日封王遊行路線。（樂天桃猿球團提供）

樂天桃猿11月2日封王遊行時間表。（樂天桃猿球團提供）