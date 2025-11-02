樂天桃猿封王遊行 上千粉絲擠滿會場熱情歡呼

中職樂天桃猿封王遊行2日下午登場，路線從樂天桃園棒球場出發，一路至桃園市政府廣場，球員林泓育（車上右起）、林立向球迷揮手致意，一同歡慶奪冠喜悅。（中央社）

本報綜合報導

中職樂天桃猿在總冠軍賽奪冠，2日舉辦封王遊行，車隊從樂天桃園棒球場出發，終點抵達桃園市政府前廣場，過程中不少粉絲騎車隨行，樂天女孩韓援三本柱河智媛、禹洙漢和廉世彬也到場，活動現場也湧入上千粉絲同慶，場面熱情。

樂天桃猿冠軍遊行車隊下午約1時從樂天桃園棒球場出發，一路經過桃園、中壢多條主要道路，不少粉絲騎車跟著隊伍，桃園市政府前廣場也有上千人等待迎接球員進場，並在球員接續進場時高聲歡呼、擊掌，也有人自製手舉牌等，展現熱情與活力。

樂天桃猿棒球隊領隊牧野幸輝致詞時表示，讓「10號隊友」等了6年，感謝大家的不離不棄和支持，樂天桃猿終於奪下第一座總冠軍，這是大家一起努力得來的，現在也開始著手準備明年賽事，希望能再次奪冠。

總教練古久保健二致詞時表示，球隊從挑戰賽開始展現決心、一路贏上來，他在球場上看到粉絲黑壓壓的一片、十分感動，粉絲的力量能轉換成球員的力量、很不可思議，感謝一路奮鬥的選手，今天可以看到粉絲的笑容真的很開心。

隊長林立致詞時表示，等了6年其實並不久，謝謝球迷進場為他們加油，只要贏球球迷就很開心，球員會把球員的事情做好，在接下來的比賽中繼續做讓球迷開心的事情、繼續贏球。