樂天桃猿明有重大宣布！集團高層將現身 傳聚焦人事異動「與轉賣無關」

樂天桃猿奪下總冠軍後，球團卻在慶功氣氛未散之際拋出震撼人事變動，宣布不續約帶隊奪冠的總教練古久保健二，引發球迷及球員反彈。樂天桃猿球團今（23）日突發布記者會通知，與會者包含樂天集團、桃猿球團高層，引發外界聯想是否與先前多次傳出的轉賣傳聞有關。

樂天桃猿球團今（23）日發布記者會通知，與會者包含樂天集團、桃猿球團高層。（圖／取自臉書／Rakuten Monkeys）

樂天桃猿宣布明（24）日下午3時將在中職聯盟舉行記者會，通知內容寫道「新球季、新氣象，Rakuten Monkeys 樂天桃猿攜樂天總部高層在台分享最新消息」。由於細節保密且有日方高層到場，外界推測可能涉及球隊營運方向等重大調整。

然而，據《ETtoday運動雲》報導，知情人士透露，此次記者會與球隊轉賣無關，而是關於球團內部的高層人事調整，並非經營權轉手。

樂天桃猿本季以「下剋上」拿下台灣大賽冠軍，但球團全年風波不斷，包含季初食安事件、季中更換領隊以及季末爆出二軍宿舍問題，再到不續約古久保健二，球團也未正式發表道別聲明等，都引發球迷質疑。

