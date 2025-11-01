樂天桃猿明舉辦封王遊行 桃警籲用路人提早改道

2025年中華職棒總冠軍封王遊行11/2登場。圖：警方提供

「2025年中華職棒總冠軍封王遊行」將於明(2)日下午1時至3時盛大登場，冠軍球隊樂天桃猿將以樂天桃園棒球場為起點，展開封王遊行，全程約24.2公里，沿途預計吸引大批球迷熱情參與。桃園市警察局為維護活動順利進行與交通秩序，將於遊行沿線實施交通管制與人車分流措施，呼籲民眾提早改道並遵守警方指揮。

桃園警方提醒停讓觀念。圖：警方提供

交通警察大隊表示，此次遊行隊伍包含吉普車25輛、遊覽車2輛及宣傳車2輛，預估隨行人員與球迷眾多，沿途經中豐北路、中央西路、新生路、元化路、延平路、中華路、龍安街、大興西路、經國路、春日路、三民路、復興路及縣府路等主要幹道，並途經銀河廣場、仁海宮、桃園市立巨蛋體育館、田徑場、慈護宮與市府廣場等人潮聚集熱點。警方將視人潮及車流狀況，機動調整交通號誌，並加強疏導車多路段，建議民眾提前改道行駛。

廣告 廣告

桃園警方將視人潮及車流狀況，機動調整交通號誌，並加強疏導車多路段。圖：警方提供

交大隊長李維振提醒，遊行當日預期有民眾於沿線觀禮或拍照，請行人務必遵守交通號誌，勿跨越、勿闖紅燈或於車道間穿越，並請家長緊握孩童手部，避免因推擠或爭相觀賞造成意外。

警方並特別提醒高齡行人及行動不便民眾，若需穿越馬路請使用行人穿越道與行人庇護島，並依「慢、看、停」三步驟確認車況，避免誤入車流。另行經遊行隊伍周邊的駕駛人，應減速慢行、禮讓行人，切勿爭道、違規超車或臨時停放，以確保所有參與者與觀禮民眾的安全。

除交通安全外，警方也藉此提醒民眾提高防詐、識詐意識。呼籲球迷勿輕信不明連結與網路訊息，凡涉及轉帳、匯款或個資輸入應立即冷靜查證，可撥打165反詐騙專線求證，守護辛苦賺來的財產安全。

警方呼籲，讓封王遊行成為安全又熱血的城市盛典，警民共同遵守交通秩序、守護行人安全，也讓「行人優先、平安回家」的交通文化持續落實在每條道路上。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

「全國原民教育、文化及健康照顧」學術研討會新生醫專登場 專家學者齊聚交流

桃園家長會長協會理事長履新 攜手市府促進教育持續進步