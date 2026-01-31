樂天桃猿春訓開訓 力拚2連霸

桃園市長張善政參加中壢區的「二○二六樂天桃猿春訓開訓典禮」。（圖：桃園市政府提供）

桃園市長張善政昨（卅一）日參加中壢區的「二○二六樂天桃猿春訓開訓典禮」。他表示，樂天桃猿不僅是職業棒球隊，也是桃園市民情感的象徵。球隊在逆境中展現堅韌精神，去年奪得中華職棒總冠軍，感動了市民並為桃園帶來榮耀。他希望球隊能延續拚搏氣勢，朝著二連霸的目標邁進。

樂天桃猿的代理執行長森井誠之表示，今年球隊的口號是「做伙」，象徵全隊團結一致迎接新賽季的決心。他指出，新賽季將由總教練曾豪駒帶領，除了全力備戰新賽季，還會參與WBC世界棒球經典賽的相關準備工作，期待在各界和廣大球迷的支持下，持續保持勝利的勢頭。

體育局表示，市府長期支持樂天桃猿的發展，除了協調市內的旅宿業者改善二軍球員的住宿環境，還在場館設施上持續投入資源。去年完成了排水、燈光及座椅的升級，今年啟動了主球場的頂棚結構穩定工程，以增強觀賽的安全性。

體育局還指出，青埔運動公園（副球場）將於今年三月完成噴灌系統和計分板的修繕，隨著主、副球場設備的升級，展現市府對於完善三級棒球和職棒環境的決心，進一步提升桃園的棒球實力。

活動中，還有運動部次長鄭世忠、市府體育局長許彥輝、新聞處主任秘書曾俊豪、中壢區長李日強、中華職棒聯盟秘書長楊清瓏、桃園市棒球總顧問張滄彬等人共同出席。