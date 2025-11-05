樂天桃猿牧野幸輝回應二軍宿舍及食安問題 已親自了解並承諾逐步改善

樂天桃猿領隊牧野幸輝。圖／記者廖貫彣攝（資料照）

樂天桃猿領隊牧野幸輝今（5）日出席中職年度頒獎典禮，針對近期球員反映二軍宿舍環境與餐食品質問題，首度公開回應，強調會親自了解、誠摯傾聽選手意見，並承諾逐步改善。

牧野幸輝表示，身為領隊，更能理解球員的心情與需求，「我會花時間去聆聽選手的想法，有些問題可以立即改善，有些則需要時間評估，但我們都會以開放的態度面對。」

針對二軍宿舍狀況，牧野透露，自己昨日也已親自前往現場了解實際情況，「我們和管理團隊保持密切溝通，針對選手回饋會虛心接受，能馬上處理的就立即改善，需時間的部分也會謹慎評估後執行。」

廣告 廣告

此外，外界關心主力投手「老虎」黃子鵬行使自由球員權利後的續約進度，牧野表示：「針對合約條件，球團與持續跟選手進行溝通。」



回到原文

更多鏡報報導

從戰力外到最佳進步獎 李吳永勤證明自己站穩富邦悍將主力牛棚

蔡其昌推中職三大改革 強調團結守護台灣棒球「靠自己爭氣」

游擊霸！江坤宇改寫林智勝最佳九人紀錄 謙虛說「棒球永遠學不完」