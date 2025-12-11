樂天桃猿球星陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊女友Julia（林尹樂）求婚成功，10日兩人前往戶政事務所登記結婚，許多好友都到場送上祝福。Julia也在成為人妻第一天，甜蜜發聲告白，「遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光」。

樂天桃猿球星陳晨威今年7月，被拍到熱戀中信兄弟啦啦隊女神Julia（啾啾，林尹樂），兩人大方認愛，11月9日陳晨威與Julia的共同好友黃文文在社群還原陳晨威下跪求婚，求婚現場，陳晨威平時不擅言詞，求婚詞還一度緊張到說不出話，黃文文感動直說：「看得出他的緊張，也看得出啾啾的感動。」，在鏡頭後的黃文文也已熱淚盈眶。

陳晨威的求婚誓詞如下，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以你願意嫁給我嗎？」 陳晨威與Julia的戀情曝光兩人大方認愛後，更在中職明星賽、社群公開放閃Julia也點頭答應對方的求婚。

陳晨威、Julia在10日前往戶政事務所登記結婚，包括陳晨威的親戚前職棒球員陳家駒、陳品學，及PS女孩峮峮、昀二等人都到場見證。 樂天桃猿球星陳晨威今年7月認愛後，兩人從不避諱在社群放閃、曬恩愛，喜訊曝光後吸引各界祝福。