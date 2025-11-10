樂天桃猿甫奪冠 總教練古久保健二宣布卸任
才剛風光舉辦封王遊行，中華職棒樂天桃猿今年拿下轉手後首座總冠軍，不過9日在桃園舉辦的亞洲職棒交流賽後，球團卻發布消息表示，總教練古久保健二卸任，新球季教練團陣容帶明確後公布。
11月2日，時任樂天桃猿總教練古久保健二曾說：「非常感謝選手一整年的奮鬥，想要再看到更多球迷的笑容，所以明年希望也可以舉行封王遊行，會繼續努力。」
大部分球員球員都是賽後才獲知古久保健二要卸任的消息，他也有跟球員和教練談話，強調很遺憾無法繼續帶領大家，難忍情緒落淚。
樂天桃猿今年球季打出驚奇，原本不被外界看好，一路從季後挑戰賽拚進總冠軍賽，最後順利擊敗中信兄弟，卻在季後拋出震撼彈。
樂天發布的訊息指出，感謝古久保總教練4年來的貢獻。
球團領隊牧野幸輝表示，藉由交流賽最後一場，向球員跟教練打招呼，強調是雙方基於合約立場合意的結果；被問到更換總教練是否醞釀很久，他只表示不方便正面回覆，至於教練團部分，則會每一位進行面談。
其他人也在看
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
MLB／最弱外野有譜？ 官網大膽猜塔克新東家是道奇！棒次強到超難排
大聯盟正式進入休賽季環節，不少自由球員未來動向備受矚目，其中上季效力小熊的塔克（Kyle Tucker）也是自由市場最搶手的球員之一，10日大聯盟官網做出預測，46位專家中有一半認為塔克明年將會披上道奇戰袍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 1 天前
大谷的溫暖他最知道 ！ 道奇老將分享第7戰開轟後最酷的一刻
體育中心／丁泰祥 報導大聯盟世界大賽第七戰，戲劇性的結局膾炙人口，道奇隊36歲老將Miguel Rojas，在9局上半敲出了追平比數的陽春砲，才讓道奇得以續命，最終在延長賽11局擊敗藍鳥隊成功衛冕，而Rojas近日在受訪時，透露了一段開轟之後，大谷翔平對他說的話。FTV Sports ・ 21 小時前
MLB》隊史全壘打王恐回不了大都會 外媒：除非接受「對球團有利」合約
紐約大都會隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso），今年賽季結束後確定投身自由市場，儘管球迷們都希望球團將這位看板球星簽回，但是外媒卻認為，除非阿隆索接受一份「對球團有利」的合約，否則他下個賽季應該就會穿上其他球隊的球衣。阿隆索大聯盟生涯前七個賽季，都是效力於大都會，他最大的優勢就是健康狀態，生涯從未在單一賽季缺席超過10場比賽，繳出264轟、712分打點的成績單，打擊率2成53，值得一提的是，他還在今年8月擠下「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry），成為大都會隊史的全壘打王。阿隆索去年賽季成為自由球員，最終只和大都會簽下一張2年合約，不過附帶本季結束後的跳脫權，如今他再次回到自由市場，外界無不好奇，大都會究竟會不會端出一張肥約給他，讓他成為終生大都會人。據《Sports Illustrated》記者拉加佐（Pat Ragazzo）報導，人們普遍認為大都會不會簽回阿隆索，除非球員方接受一份「對球隊有利」的合約，他也補充：「阿隆索很可能在自由球員市場獲得一份豐厚的合約，而大都會是否願意給這位即將年滿31歲的一壘手一份長期合約，還有待觀察。」拉加佐也提到，大都會可能麗台運動報 ・ 20 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 1 天前
中職》古久保健二率隊奪冠後功成身退 將卸下樂天桃猿總教練一職
中華職棒樂天桃猿球團今天（9日）證實，日籍總教練古久保健二將卸下總教練一職，正式結束他在桃猿的執教階段，離任前，古久保也含淚向球員們一一道別。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？
韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。自由時報 ・ 18 小時前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 1 天前
MLB/「村神」入札合約上看2億美元 加盟水手機率大
日職養樂多25歲重砲村上宗隆今（8日）宣布入札挑戰美國職棒，大聯盟30隊從今起在45天內可與他進行談判，據外電報導，村上宗隆合約上看2億美元，目前最有希望加盟水手。中天新聞網 ・ 1 天前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 1 天前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》 古久保健二總教練卸任原因？ 樂天桃猿領隊牧野幸輝回應：「雙方簽約時間內容緣故」
2025桃園亞洲職棒交流賽進行至最後一天，由韓國職棒KT巫師對上中華職棒樂天桃猿，這場賽事之後桃猿傳出重大新聞，將更換總教練古久保健二，接任人選還未定，對此球團領隊牧野幸輝回應：「會做出教練異動主要原因是根據雙方簽約的時間與內容有變動。」Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
中職》新竹棒球場重啟日程跳票擬解約？ 味全龍回應了
新竹市立棒球場重啟日程一變再變，確定來不及排入明年中職賽程，市府多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，近期傳出味全龍所屬的龍來公司，正研擬與市府解約，不再以新竹球場作為雙主場之一。2022年新竹球場完成整修啟用後卻屢爆工程爭議，至今仍閒置，市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新自由時報 ・ 20 小時前
台鋼雄鷹》新球團是FA市場積極買家 洪一中、劉東洋有想法
台鋼雄鷹9日在澄清湖球場舉行年終球迷感謝祭、晚間與台壽霸龍交流賽，2024年升上一軍首個球季墊底，台鋼在自由球員市場開出兩張報價是市場最高，今年有3名選手黃子鵬、林岱安與蘇智傑宣告FA，總教練洪一中中午受訪表示，「有提出去意見。」TSNA ・ 18 小時前
MLB》村上宗隆最像Gallo？ 美記者：不值得外傳合約
創下日本本土球員單季最多全壘打紀錄的村上宗隆將透過公告轉隊制度挑戰美國職棒大聯盟，引發許多關注，但也有部分媒體、球評不看好他在大聯盟的表現，主要是對他的揮空率感到疑慮。TSNA ・ 19 小時前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 1 天前
中職／自由市場共3好手投入 平野惠一透露兄弟內部都有討論
中華職棒自由市場今年共有3位選手提出行使FA權利，包含統一獅的蘇智傑、林岱安和樂天桃猿的黃子鵬，總教練平野惠一表示有和球團討論過有關3位自由球員的事宜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準備搶人大戰！前田健太宣告「返日延續生涯」 日媒點名「三隊」成潛在下家
體育中心/蔡晴景報導美國職棒經歷十個賽季後，37歲的前田健太正式宣佈將重返日本球界。他在6日於個人社群表示：「我決定從下個賽季開始，繼續在日本展開職業生涯。」日本媒體《BASEBALL KING》撰文分析日職各球團陣容，點名養樂多、樂天、DeNA是最適合出手的隊伍。FTV Sports ・ 1 天前