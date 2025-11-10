樂天桃猿甫奪冠 總教練古久保健二宣布卸任

才剛風光舉辦封王遊行，中華職棒樂天桃猿今年拿下轉手後首座總冠軍，不過9日在桃園舉辦的亞洲職棒交流賽後，球團卻發布消息表示，總教練古久保健二卸任，新球季教練團陣容帶明確後公布。

11月2日，時任樂天桃猿總教練古久保健二曾說：「非常感謝選手一整年的奮鬥，想要再看到更多球迷的笑容，所以明年希望也可以舉行封王遊行，會繼續努力。」

大部分球員球員都是賽後才獲知古久保健二要卸任的消息，他也有跟球員和教練談話，強調很遺憾無法繼續帶領大家，難忍情緒落淚。

樂天桃猿今年球季打出驚奇，原本不被外界看好，一路從季後挑戰賽拚進總冠軍賽，最後順利擊敗中信兄弟，卻在季後拋出震撼彈。

樂天發布的訊息指出，感謝古久保總教練4年來的貢獻。

球團領隊牧野幸輝表示，藉由交流賽最後一場，向球員跟教練打招呼，強調是雙方基於合約立場合意的結果；被問到更換總教練是否醞釀很久，他只表示不方便正面回覆，至於教練團部分，則會每一位進行面談。