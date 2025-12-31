樂天桃猿留人 林立續約8年1.8億

桃猿31日宣布，與隊長林立（右）簽下8年1.8億元的複數年合約。左為桃猿副領隊礒江厚綺。（樂天桃猿提供，中央社）

本報綜合報導

中職樂天桃猿隊31日宣布，與隊長林立達成合約共識，簽下8年包含激勵獎金在內，總值高達1.8億元的複數年合約。總教練曾豪駒表示，近年屢有球員獲得大約，證明中職環境越來越進步；林立責任感重，對自己嚴格，是隊上很好的領導者。

桃猿表示，自2017年季中披上桃猿戰袍至今，林立已在球隊效力9個球季。9年來林立以全方位的身手立下汗馬功勞，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率3成40。

展望明年球季，林立可望迎接個人中職生涯千安、百轟的里程碑，持續展現其「凌厲」的打擊火力。林立的價值不僅反映在亮眼數據上，更屢獲中職年度大獎肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳9人以及年度MVP等，證明其在聯盟中的頂尖地位。

球團表示，林立曾是樂天桃猿前身Lamigo桃猿締造3連霸王朝的功臣；今年球季更以隊長之姿，帶領隊友奪下總冠軍。不僅在場上表現出色，身為隊長他更是教練團與選手之間不可或缺的溝通橋梁，無論是凝聚團隊士氣，或是對隊友分享精神與技術層面都展現高度的責任感與領導風範。