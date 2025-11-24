樂天桃猿突宣布開記者會！曾豪駒曝：看到新聞才知道

中華隊總教練曾豪駒。（圖／陳耿閔攝）





樂天桃猿無預警宣布今（24）天下午召開記者會，引發外界各種揣測。總教練曾豪駒今日上午出席12強紀錄片記時受訪表示，他也是看到媒體報導才得知消息。

桃猿奪下本季總冠軍後，球團內部陸續出現人事變動，包括未與冠軍教頭古久保健二續約等決策，都讓教練團與球員在最後關頭才接到通知。

曾豪駒透露，「球隊大部分人目前都在休息，大家都等球團後續通知。我們也是昨天看到相關報導才知道今天有記者會。」

外界關注球隊是否因頻繁變動而影響氛圍，曾豪駒保持平常心表示，自己專注在能掌握的事，「球隊未來方向還是由高層決定，我們會盡力配合。」

他坦言，目前球隊處於休息期，較難掌握內部狀況，「先沉澱一下，再看後續發展。」

奪冠後，樂天將啟動冠軍旅行，全隊將前往越南。曾豪駒透露，一、二軍預計會一起出行，「這是一整年努力的成果，希望大家好好享受。我們球隊像兄弟一樣，能一起旅行是很開心的事。」

