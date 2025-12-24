樂天桃猿網羅新洋投魔爾曼 提升戰力

桃猿24日宣布，與右投手Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」。（樂天桃猿提供，中央社）

本報綜合報導

中職樂天桃猿隊24日宣布，與右投手Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」，作為球團2026年球季洋將戰力布局的重要一環。台鋼雄鷹則宣布簽下具美職、韓職資歷的左投王維中，將穿上62號球衣，再與哥哥王躍霖同隊合體，預計明年1月投入春訓。

桃猿宣布新球季洋投戰力，魔爾曼身高190公分，於2019年自美國職棒克里夫蘭守護者隊體系展開職業生涯，2025年球季效力於獨立聯盟美國協會期間，19場出賽都是先發，總計投123局，防禦率3.07，送出140次三振、僅35次保送，展現穩定的投球內容與壓制力。

廣告 廣告

魔爾曼預計於農曆年後向球團報到，盼能盡快與桃猿球迷見面，投入新球季備戰。

另外，雄鷹球團季後持續進行補強，先簽下自由球員投手黃子鵬，接著與捕手劉時豪、投手賴智垣完成簽約，後續與兩屆全壘打王、洋砲魔鷹完成續約，再宣布與左投王維中達成加盟共識。

王維中表示：「感謝台鋼球團的青睞，很高興能夠加入這個大家庭，同時我也想謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷們的支持。目前持續訓練為新賽季做準備，期待能在新的球季與大家並肩作戰。」