樂天桃猿進駐臺東春訓 職棒球團深耕基層攜手推動運動觀光

樂天桃猿2026春訓進駐臺東

中華職棒樂天桃猿隊選定臺東縣作為2026年春訓基地，今（4）日於第一棒球場舉行開訓團拜活動，球團預計進行兩階段高強度訓練，目標直指新賽季二連霸，臺東縣政府表示，期待透過職業球隊的進駐，為在地棒球發展注入全新動力。

臺東縣政府指出，根據監測數據顯示，臺東細懸浮微粒年平均值全國最低，優質的空氣與氣候環境成為職業球隊移地訓練的首選，此次春訓有朱承洋、余新喆及陳世展等臺東子弟回鄉參訓，訓練期間將深入基層，指導在地小選手正確的運動比賽觀念，希望透過棒球教育交流，強化臺東基層棒球人才的培育。

廣告 廣告

臺東教育處表示，樂天桃猿春訓分為2月4日至14日、2月23日至3月10日兩階段，於臺東縣棒球村第一及第二棒球場展開，縣府將持續優化軟硬體設施，邀請全國民眾前來感受棒球原鄉的魅力。