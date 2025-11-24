樂天桃猿「沒有轉賣球隊想法」

樂天桃猿代理執行長由現任日職東北樂天金鷲社長森井誠之（左）擔任，他承諾將積極改善伙食、二軍宿舍等問題，右為樂天亞太區執行長葛城崇（右）。 （樂天桃猿球團提供）

記者陳建興∕台北報導

中職樂天桃猿本季勇奪總冠軍後，無預警換掉總教練古久保健二，樂天高層24日坦承處理不夠周全，目前正積極與後備人選面談，並強調沒有要轉賣球隊的想法。

二度爆發伙食條件不佳的桃猿，台灣大賽在不被看好情況下擊敗中信兄弟、摘下樂天集團接手後首座冠軍，沒想到總教練古久保健二日前無預警卸下兵符，尤其球團還是在桃園亞洲職棒交流賽一結束宣布消息，時間點引發外界熱議，也讓陣中球星紛紛在社群媒體上「聲援」古久保健二。

桃猿新上任的代理執行長森井誠之出席記者會受訪時承認，處理與古久保健二結束合作關係事情上不夠完善，後續操作也不夠周全，因此接下來將加強內部溝通整頓，積極改善對球迷溝通，並提到目前正在積極與新任總教練的候補人選面談，包含日籍、台籍都有可能，「有消息會立刻通知大家。」

而本季桃猿場外風波不斷，陸續遭爆出伙食條件不佳、二軍宿舍條件差等問題，讓球迷出現是否轉賣球隊質疑。樂天亞太區CEO葛城崇也鄭重強調，桃猿在樂天集團的體育事業占據核心角色，所以完全沒有任何要賣掉球隊的想法。

森井誠之也補充，目前已經籌備小組針對爭議提出解決方案，其中在伙食上將增加預算，藉以多找1間餐飲業者協助，確保品質獲得改善，而二軍宿舍部分則找到3棟物件搬遷，目前傾聽球員意見後做出最終方案，以盡責找到讓二軍球員好好放鬆休息的地方為最高原則。