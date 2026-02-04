樂天桃猿2026春訓進駐臺東 攜手球團深化基層交流帶動運動觀光經濟
【記者 朱達志／台東 報導】「樂天桃猿做伙！目標二連霸」中華職棒樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）選定臺東為2026年春訓基地，樂天球團今（4）日上午9時在第一棒球場舉辦開訓團拜活動，縣長饒慶鈴特別應邀出席，帶著各種水果、運動飲料等熱情歡迎球隊及隊職員來到臺東，並贈送每位隊職員及工作人員小紅包，也預祝球隊春訓順利，在新賽季旗開得勝、順利挑戰二連霸成功。
臺東縣長饒慶鈴表示，臺東空氣品質連續12年全國最好，根據環境部空氣品質監測數據臺東的細懸浮微粒(PM2.5)年平均值為全國第一，再加上優質的場地，是職棒球隊春訓的首選之地，要代表臺東縣政府及所有鄉親，熱烈歡迎樂天桃猿隊來到臺東，展開為期兩個階段的春訓，相信絕對能讓各位選手心無旁鶩地調整狀態，為新賽季儲備最強戰力。饒慶鈴並特別感謝樂天球團，承諾在春訓期間撥空指導在地基層棒球，協助小選手建立正確運動比賽觀念，展現公私協力推動體育發展的最佳典範。
饒慶鈴強調，樂天球團進駐將直接促進地方產經效益，春訓期間第一階段教練、選手及工作人員就有近百位來臺東，其中投手朱承洋、捕手余新喆，以及去年選秀進入樂天的「綠島潛水艇」陳世展，都是臺東子弟；第二階段更將突破百位，將可活絡在地交通、住宿、餐飲及各項生活消費。此外，伴隨春訓而來的大批球迷進行「移地觀光」追星，對於刺激地方經濟發展及推廣臺東的運動觀光亦有實質助益。
針對雙方的合作交流，樂天球團副領隊礒江厚綺在致詞時特別感謝臺東縣政府願意出借高規格的球場設施。他表示，球團此行不僅是訓練，更將致力於深化棒球教育交流，在春訓期間將加強與臺東縣基層棒球學校的連結，協助在地小選手建立正確的訓練觀念，強化人才培育。縣府教育處也對此表示肯定，認為這不僅展現職業球團的高度教育意義，更富含公益性質，是公私協力的最佳典範。
教育處指出，這次樂天桃猿隊分兩階段春訓，包括第一階段2月4日至2月14日，及第二階段2月23日至3月10日，進駐臺東縣棒球村第一及第二棒球場展開訓練。臺東作為棒球原鄉，縣府團隊將持續優化軟硬體設施，營造最友善的運動訓練環境。饒慶鈴縣長期望透過與樂天桃猿隊的合作，能讓臺東的棒球發展更上一層樓，也歡迎全國民眾在春訓期間來臺東看球、旅遊，感受「棒球原鄉」的熱情與魅力。（照片記者朱達志翻攝）
