樂天無預警宣布5女孩離隊！陳伊認了「很錯愕」吐心聲：不支持用銷量衡量價值

陳伊在這波離隊名單中，無奈發聲。翻攝陳伊臉書

職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」昨（20）日在官方社群宣布5位女孩將離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆，並寫下「Thank You」，感謝這些成員對樂天的貢獻，其中小葳葳、嘎琳捲入富商小三風波，形象太傷，而陳伊也於今日在社群平台發聲，坦言自己很錯愕，意有所指表示：「不支持以銷量衡量價值。」

陳伊聞離隊消息錯愕 未來仍會在其他舞台努力相見

陳伊在臉書發文表示：「首先感謝樂天球迷們這幾年的支持，每次在球場看見大家都覺得很開心！我會一直記得大家在唱桃猿男兒的那感人時刻，對不起，我沒能繼續跟大家走到最後。」她無奈感嘆：「雖然我不支持以銷量來衡量一個人的價值，但也謝謝大家大力支持我的周邊桌曆，也感謝你們的等待及諒解，收到貨我會盡快出貨！」

樂天女孩5成員畢業。翻攝樂天女孩臉書

陳伊也直言，「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕，但我還是會在其他地方繼續跟大家見面，我也會繼續努力加油 ！」她強調雖然很依依不捨，但她還是要捨得說再見，「我愛你們，謝謝大家。我還是一樣那個熱愛棒球，熱愛運動的陳伊。」

樂天女孩無預警公布名單 官方發文祝福成員持續耀眼

樂天女孩臉書粉絲團昨天無預警發文宣布陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆將離隊，「我們知道，每一次舞台的背後，都是無數次練習、修正與堅持；我們也記得，在每一場應援裡，妳們始終把最好的自己留給球迷。」內文強調離隊不是終點，也感謝這些成員們的努力，「也祝福妳們，未來在每個舞台上都能持續耀眼。」



