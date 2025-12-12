樂天熊霓遭酸「光看就知被父侵犯過」 她親上火線反擊
啦啦隊女神、樂天女孩熊霓先前曾被傳被綜藝大哥胡瓜特別寵愛，接著又爆出和補教老師徐薇的兒子江大成秘戀，讓胡瓜一度不爽被當擋箭牌，當時熊霓的爸熊哲良曾跳出解圍。近日，熊哲良曬出一家三口照片時，總有酸民留奇怪回應，對此，熊霓昨(11日)用本人帳號跳出回應，痛罵：「可悲」。
熊爸熊哲良先前在社群網站曬出一家三口照片，說：「寶貝女兒招待燒肉晚餐，很好吃」，本來是溫馨畫面，卻有網友回應：「父母面相感覺活不久」，熊霓氣到直接留言回：「世界上有你這種人真的很可悲欸」，「看到這種真的直接火大...要多可悲？」
而該酸民發現被熊霓反嗆後，立刻收手刪掉所有無理的抹黑留言，另有網友已截圖，說：「留友看這位沒有爸媽的低能兒，你這輩子也就只能在手機電腦前面當鍵盤俠（現在她刪掉留言了，幸好我前面有截圖下來）」，可見原本那位酸民在熊爸貼文下還留了許多更荒唐、誹謗的話語，例如：「有想跟你女兒再生個女兒嗎」、「妳女兒的表情一看就知道被你侵犯過，雖然她甘之如飴」。
見此，熊霓稍早傻眼回應：「太誇張了」，其他粉絲說：「支持提告」、「真的很扯」、「大概是忘了吃藥到處亂咬」、「我怎麼覺得有人用她的照片在到處惹事，她的發言就很明顯在引戰」，熊霓對於提告與否暫無回應。而熊霓前年和胡瓜傳出緋聞，又爆和徐薇兒子交往，熊霓爸全力支持女兒，回應：「熊霓交朋友很正常，她現在還是以事業為重，謝謝。」
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
